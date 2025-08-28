チャンピオンズリーグ（CL）・プレーオフのセカンドレグが終了し、本大会に出場する全36チームが確定した。

本大会に出場する最後の7枠をかけたプレーオフは現地時間27日までにセカンドレグが終了。前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人選手4名が所属するセルティック（スコットランド）は、180分間を通じてカイラト（カザフスタン）から得点を奪うことができず、PK戦の末に敗れて敗退となった。常本佳吾が所属するバーゼル（スイス）と鈴木淳之介が所属するコペンハーゲン（デンマーク）による一戦は、コペンハーゲンに軍配が上がっている。

そのほか、フェネルバフチェ（トルコ）との名門対決を制したベンフィカ（ポルトガル）やクラブ・ブルッヘ（ベルギー）、カラバフ（アゼルバイジャン）、ボデ／グリムト（ノルウェー）、パフォス（キプロス）が本大会への切符を手にした。

これにより本大会に出場する全36チームが確定し、現地時間28日に行われるリーグフェーズの組み合わせ抽選会に向けて4つのポットに振り分けられた。各チームはリーグフェーズでそれぞれのポットから2チームずつと対戦し、ホーム4試合、アウェイ4試合の合計8試合を戦う。なお、リーグフェーズでの同国対決は行われず、同一協会に所属するチームとの対戦は2試合に限定される。

プレーオフ・セカンドレグの試合結果およびリーグフェーズ出場全36チームは以下の通り。

◆◼︎CLプレーオフ・セカンドレグ

カイラト（カザフスタン） 0－0（2戦合計：0－0／PK：3－2） セルティック（スコットランド）

パフォス（キプロス） 1－1（2戦合計：3－2） ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）

シュトゥルム・グラーツ（オーストリア） 2－1（2戦合計：2－6） ボデ／グリムト（ノルウェー）

カラバフ（アゼルバイジャン） 2－3（2戦合計：5－4） フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）

クラブ・ブルッヘ（ベルギー） 6－0（2戦合計：9－1） レンジャーズ（スコットランド）

ベンフィカ（ポルトガル） 1－0（2戦合計：1－0） フェネルバフチェ（トルコ）

コペンハーゲン（デンマーク） 2－0（2戦合計：3－1） バーゼル（スイス）

◆◼︎CLリーグフェーズ出場全36チーム

【ポット1】

パリ・サンジェルマン（フランス）

レアル・マドリード（スペイン）

マンチェスター・シティ（イングランド）

バイエルン（ドイツ）

リヴァプール（イングランド）

インテル（イタリア）

チェルシー（イングランド）

ドルトムント（ドイツ）

バルセロナ（スペイン）

【ポット2】

アーセナル（イングランド）

レヴァークーゼン（ドイツ）

アトレティコ・マドリード（スペイン）

ベンフィカ（ポルトガル）

アタランタ（イタリア）

ビジャレアル（スペイン）

ユヴェントス（イタリア）

フランクフルト（ドイツ）

クラブ・ブルッヘ（ベルギー）

【ポット3】

トッテナム・ホットスパー（イングランド）

PSV（オランダ）

アヤックス（オランダ）

ナポリ（イタリア）

スポルティング（ポルトガル）

オリンピアコス（ギリシャ）

スラヴィア・プラハ（チェコ）

ボデ／グリムト（ノルウェー）

マルセイユ（フランス）

【ポット4】

コペンハーゲン（デンマーク）

モナコ（フランス）

ガラタサライ（トルコ）

ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）

カラバフ（アゼルバイジャン）

アスレティック・ビルバオ（スペイン）

ニューカッスル（イングランド）

パフォス（キプロス）

カイラト（カザフスタン）