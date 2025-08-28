ブンデスリーガのホッフェンハイムは25日、FCルガーノ（スイス）からスイス代表DFアルビアン・ハジダリを完全移籍で獲得したことを発表した。

現在22歳のハジダリはバーゼルの下部組織出身。ユヴェントス加入後もレンタル先のバーゼルとルガーノで経験を積み、2023年4月にルガーノへの完全移籍移行が発表された。また、世代別のスイス代表としても活躍しており、2025年3月にA代表デビューを飾っている。

そんなハジダリだが、今回ホッフェンハイムへの完全移籍が正式決定。ドイツ紙『ビルト』は同選手の市場価値を1200万ユーロ（約21億円）と伝えつつ、ルガーノとの契約に退団条項が含まれていたため、450万ユーロ（約8億円）＋ボーナスの移籍金でホッフェンハイム加入が実現したと報じた。

また、ホッフェンハイムによるハジダリ獲得の背景には、今夏の移籍市場でユニオン・サン・ジロワーズから加入した日本代表DF町田浩樹の長期離脱が影響している模様。プレシーズンから好調を維持していた町田はブンデスリーガ開幕戦で左ひざ前十字じん帯を断裂してしまった。ホッフェンハイムのスポーツダイレクター（SD）を務めるアンドレアス・シッカー氏もクラブ公式サイトで、「町田浩樹の重傷を受け、我々はすでにセンターバックの補強を検討することを発表していた。アルビアンは、私たちの求める条件に完璧に当てはまる選手だ」と獲得の経緯を説明している。

町田とハジダリはともに左利きのセンターバック。急遽ホッフェンハイムに加入することになったハジダリは、新天地でどのようなパフォーマンスを披露できるか。