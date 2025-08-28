きょう28日(19:00～)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間SPでは、「ゴチになります!26」に伊藤沙莉とイモトアヤコが出演する。

ゴチバトルの舞台は、浦安ブライトンホテル東京ベイにある日本料理・味処「季布や」。旬の食材を取り入れた絶品和食を味わうことができる。設定金額は18,000円、自腹額は8人で14万円超となる。

岡村隆史がアブダビロケで購入したゴールドネックレスは、前回ビリで自腹を支払った増田貴久の元に。しかし、半信半疑の増田は「頼りたくない」と返却する。

今回のテーマは、「夏の終わりの花火ゴチ」。ゴチメンバー一同が食事の合間に様々な花火を楽しんでいく。まず変わり種の「たこおどり」花火に、伊藤は「きれい」「かわいい」と童心に帰る。イモトは大迫力の手持ち花火に「いいねえ!」と興奮。さらに、1万6,500円の超高級線香花火を楽しむが、思わぬ結果に。

花火がハートや星の形に見えるメガネをかけると、ラブリーな光景に一同大はしゃぎ。ほかにも、室内で楽しめるバーチャル打ち上げ花火を体験。ここでゴチ名物の“即興告白”にせいやが挑戦。白石麻衣を相手に即興で愛の歌を口ずさむ。そして、全員が協力して撮影する花火アートにもチャレンジ。ある単語を一文字ずつ担当を割り振って、一発本番でそれぞれが描いていく。

朝ドラで一躍スターとなった伊藤は、10年前に小芝風花と共演歴があるという。それはEXILE AKIRAが主演を務めたドラマ『GTO』(カンテレ・フジテレビ系)。お互い生徒役で伊藤と小芝はある“因縁”があったというが、その当時の関係性に一同興味津々だ。そんな小芝の背後には話題の朝ドラ『はろてんか』のポスターが。そのサプライズに小芝も思わず爆笑。「本物の朝ドラヒロインがいるんですよ!」と恥ずかしがる。

一方のイモトは、最近3歳の息子に“正義感”が芽生え始め、街中で少しでも間違ったことがあると「ママ、直そうよ」と厳しく指摘され振り回されているという。そんな年頃の子どもの成長ぶりに「かわいい」と一同ほのぼのする。

現在、自腹レースは白石が圧倒的なビリだが、小芝、高橋文哉、せいやと僅差の戦いが続く。ゴチ中盤戦で高額の一戦、負ければ徐々にクビが見えてくるが、果たして自腹レースに変動は出るのか。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!26」レギュラーメンバー支払額（8月27日放送前時点）

第1位：岡村隆史 2万9,500円

第2位：増田貴久 13万4,400円

第3位：せいや 28万3,300円

第4位：高橋文哉 36万1,550円

第5位：小芝風花 47万1,900円

第6位：白石麻衣 55万2,000円



