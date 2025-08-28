お笑いタレント・おばたのお兄さんが22日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。人生で一番の“奇跡”を語った。

好井まさおも「すご! いい話」と感動

「奇跡みたいなことが結構起こる」というおばた。俳優・小栗旬のモノマネでブレイクする以前を振り返り、「ピン芸人になったときに、モノマネは世に出やすいからモノマネをやろうと思って。小栗旬さんのモノマネをコンビ時代にもちょこちょこやってたから、これを特化してやっていこう」と意気込んでいたという。そんなとき、コンビニでトイレを借りようとしたところ、「(先に)入ってたんですね。待ってて……。ガチャって出てきた人が小栗旬さんだった」と奇跡のような偶然を打ち明けた。

当時、まだテレビ出演もしていなかったおばたは、「僕のことは当然知らないので。鉢合わせて、“すみません……!”って」と話しつつ、「よし! 小栗旬で頑張ろう! と思ってたときに、パンッて会えたので。多分、僕は売れるとしたら、小栗旬さんで売れるだろうなと思った」としみじみ述懐。現在は、小栗とプライベートで会う仲になったと言い、「コンビニのトイレを使ったのは、なんか覚えてるって。普段行かない場所なんですって。たまたまその付近で飲んでて」と後日談も明かし、好井は、「すご! いい話」と感動していた。