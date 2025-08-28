世界ラーメン協会(World Instant Noodles Association)はこのほど、世界で初めて即席めんが誕生した日となる8月25日を「WINA DAY」と制定し、会員企業による社会貢献活動を推進していく事を発表した。

同協会は、世界各国・地域の即席めんメーカーが加盟するグローバルな業界団体。

これまでにも、加盟するメーカーが非競争領域において知見を共有し、世界の共通課題である人々の栄養と健康状態の改善、地球環境の保全、食品安全、その他社会課題の解決に向けた取り組みを推進してきている。

「WINA DAY」の初年度となる今回は、WINAの理事会社が世界各国・地域で取り組んでいる社会課題に向けた取り組みを、公式ウェブサイト上で特集する。

世界が抱える様々な社会問題の解決に向けての取り組みを紹介する。

防災教育や復興支援などの「災害支援を通じた安心」、フードシェアや子ども食堂など誰もが安心して食事ができるような「喫食シーンを通じた安心」、環境に配慮したサステナブルな事業運営や小規模農家の支援などの「サプライチェーン・コミュニティの安心」といった3つの"安心"をテーマに展開する。

ロゴには、即席めんを起点に、社会との多様なつながりを視覚化したデザインをイメージしたイラストを採用している。