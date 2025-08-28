お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が23日、YouTubeチャンネル『さまぁ～ずチャンネル』にゲスト出演。『M-1グランプリ』の審査員オファーについて語った。

有田哲平

『M-1』審査員は「何年かお断りした」

「やらないじゃん、審査員」と振られ、「確かにやったことないですね」と返した有田。『M-1グランプリ』の審査員については、「何年かお断りした」と明かし、「最初は、“僕なんか審査員やりたくないですから”って。次の年も、ABCテレビの方が直々に話してくれて、“いや～”って」と吐露。三村マサカズに、「弁が立つし、向いてそうじゃん」と言われるも、「お笑いを語ったりするのって、テレビでもやったことないんでって話をして」と断っていた理由を打ち明けた。

また、ダウンタウン・松本人志からは、「やってくれんの? 有田がもしやってくれるならうれしい」と言われたことも。松本は、「審査員はみんな嫌がるから。みんながやらないって言って、なくなるのもあれだから大変なんだ」と審査員探しの苦労を語っていたそうで、有田は、「“お前やってくれよ!”じゃなくて、“大変”みたいな。それを聞いて、やるしかない! と思って。僕は一回、やるって言ったんです」「協力させてもらうしかない。本当は嫌だけど、やるか! と思って」と告白した。

しかし、決心を固めたのも束の間、『M-1グランプリ』がレギュラー番組の収録日と重なっていることが発覚。事務所社長から、「どうしてもやりたいならなんとかする」と言われ、有田は、「どうしてもやりたいわけじゃないんだけど……」と逡巡。その結果、レギュラー番組を優先することになり、「ABCさんにも謝って、松本さんにも連絡して。“なんだよ!”とかもなく、“しゃーない、しゃーない”って言ってくれた」と申し訳なさそうに振り返りながら、「またどっかでタイミングがあったらって。そのあとは、(話が)来てないと思うんですけど」と話していた。