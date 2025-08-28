ヤマダフーズは9月1日、新商品「ちょいつま納豆(醤油味)」(オープン価格)を発売する。

同商品は、素材と味わいにこだわった納豆スナック。

秋田県産大豆で作った納豆をフリーズドライし、そのままつまんで食べられる醤油味に仕上げている。

納豆は、風味がしっかり楽しめる大粒を使用している。