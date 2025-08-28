ヤマダフーズは9月1日、新商品「ちょいつま納豆(醤油味)」(オープン価格)を発売する。
同商品は、素材と味わいにこだわった納豆スナック。
秋田県産大豆で作った納豆をフリーズドライし、そのままつまんで食べられる醤油味に仕上げている。
納豆は、風味がしっかり楽しめる大粒を使用している。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
就活でやらかした話 第39回 【漫画】面接官の態度に“不採用”を確信…数日後、企業から届いた「通知」が怖かった
婚活してみたら 第89回 【漫画】デート中お手洗いに行ってる間に、お会計をすませるのは当たり前!?
本当にあったカスハラ 第52回 【漫画】クレーム電話対応、1時間…「今から行くからな!」の顛末
リスキリングのリアル 第34回 【漫画】オンライン講座でラクラク資格取得! …の予定だったが、1ヶ月に発覚した罠
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第98回 【漫画】便利になったけれど……
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。