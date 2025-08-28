モントワールは9月1日、「伊右衛門 抹茶かりんとう」「伊右衛門 お濃茶蜜ぽっぷこーん」を、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで発売する。

「伊右衛門 抹茶かりんとう」は、「京都 福寿園 伊右衛門」こだわりの宇治抹茶を使用したかりんとう。上品な甘さと程よい塩味、カリッとした軽い食感が特徴とのこと。

「伊右衛門 お濃茶蜜ぽっぷこーん」は、お濃茶蜜を味わう和のポップコーン。カリっとした蜜と、ぽっぷこーんのふわっとした2つの食感が楽しめる。

価格はオープン。