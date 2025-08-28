川見は8月22日〜31日、豊平川幌平橋の河川敷にて「川見」を開催する。

同企画は、川の流れやせせらぎを感じる夏の文化として、2017年よりスタートしたイベント。

札幌市の中心を流れる豊平川を会場に、10店舗以上のキッチンカーや屋台や、手ぶらで楽しめるBBQコーナー、キッズコーナーも充実している。

また、幌平橋では3万個のLEDによるライトアップも展開する。

幌平橋は3万個のLEDでライトアップ

開催時間は、平日15:00〜21:00、土日12:00〜21:00。