現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で辛島健太郎役を演じている高橋文哉にインタビュー。朝ドラ初出演の感想や、健太郎としての役作りなどを聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦を モデルに、何者でもなかった2人が“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。

高橋演じる健太郎は、嵩の東京高等芸術学校時代の同級生で、小倉連隊で嵩とともに戦争を体験。戦後、高知の闇市で嵩と店を開いた後、東京でNHKのディレクターとなり、プライベートではメイコ(原菜乃華)と結婚し、2人の娘を授かった。

2019年に『仮面ライダーゼロワン』(テレビ朝日)で俳優デビューを果たしてから6年。いつか朝ドラに出演したいという思いがあったと高橋は語る。

「デビュー5周年というタイミングで朝ドラの話をいただいて、自身の節目のタイミングですごくありがたい機会をいただいたなと思いました。このお仕事を始めた時から、朝ドラは大きな目標のひとつだったので、率直にうれしかったです」

出演が解禁されるまでは家族にも明かさず、そして、発表後は反響の大きさに驚いたという。

「撮影が始まってからもしばらく言うことができず、髪の毛を切った理由を言えない、という感じでした。でもそんな状況がどこかうれしかった自分がいました。発表になった時はたくさんの人から連絡がきて、どこに行っても『朝ドラ出るんだね』と言っていただいて、影響力がすごいなと思いました」

健太郎は福岡出身で、博多弁が特徴的。高橋はそれが一番不安だったと打ち明ける。

「方言で長い撮影期間お芝居をすること自体が初めてで、それが一番怖かったというか、『大丈夫なのか』という気持ちが一番大きかったです。方言指導の先生が音声を入れてくださったものを聞いて、現場で違ったら修正していただいて。あとは、旅行がてら博多に現地の人の声を聞きに行ったのが、なんとなく意味があったのかなと思います」