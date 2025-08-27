現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で朝田家の三女・メイコを演じている原菜乃華は、初恋相手が『アンパンマン』のしょくぱんまんだという。原にインタビューし、しょくぱんまんへの思いや『アンパンマン』の思い出などを聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けている。

原演じるメイコは、初恋相手の辛島健太郎(高橋文哉)と結婚し、2児の母に。メイコは健太郎に一途だが、原自身は登場キャラの中で恋人にするなら若松次郎(中島歩)だという。

「次郎さんは紳士で王子っぽく、包み込んでくれる優しさがあって、いいお父さんになるだろうなという感じがとっても素敵だなと思います」

本作では、中園氏が登場人物すべて、『アンパンマン』のキャラクターを当てはめて書いているが、メイコはメロンパンナ、健太郎はカレーパンマン、次郎はしょくぱんまんがモチーフとなっている。

原は、もし健太郎と次郎の両方から告白されたら、迷わず次郎を選ぶと言い、「初恋がしょくぱんまん様で、小さい頃、本当に大好きで、ガチ恋だったんです」と明かす。

そして、しょくぱんまんの好きなところについて、「紳士なところです。王子様っぽいじゃないですか。お顔立ちも鼻がすっとしていて色白で、英国の王子様っぽいところが素敵で。あと声もいいですね。とにかく優しくて紳士なところが小さい頃の私には刺さったのだと思います」と目を輝かせながら語った。

さらに、「初めてサンタさんからもらったプレゼントが、『アンパンマン』の各キャラクターが描かれたコップセットで、しょくぱんまんばかり使っていました」とうれしそうに話す原。

子供の頃は『アンパンマン』のグッズに囲まれていたそうで、「11歳下の妹がいるので、また新しく買ったりして、小さい頃、当たり前のように親しんできたやなせ先生の歌や詩、作品、キャラクターを改めて見ると、『こんなに深い歌詞だったんだ』『こんなに味わいがあってかわいらしいキャラクターだったんだ』と思いましたし、こんなに長い期間、小さい子たちが絶対に『アンパンマン』好きというのは本当にすごいことだなと思います」と、愛され続けている『アンパンマン』の魅力を熱く語っていた。

■原菜乃華

2003年8月26日、東京都生まれ。2009年にデビュー。『はらはらなのか。』(17)で映画初主演を果たし、以降、映画『罪の声』(20)、ドラマ『真犯人フラグ』(21)、『ナンバMG5』(22)、『村井の恋』(22)、『波よ聞いてくれ』(23)、『泥濘の食卓』(23)、『どうする家康』(23)など話題作に次々と出演。ヒロイン役に抜擢されたアニメーション映画『すずめの戸締まり』(22)で第18回声優アワード・新人声優賞、映画『ミステリと言う勿れ』(23)で第47回日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞。2024年はW主演を務めた『恋わずらいのエリー』、ドラマ＆映画『【推しの子】』に出演。2025年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』で朝ドラ初出演を果たした。

