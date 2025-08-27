大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担っていた佐々木朗希投手が故障離脱している。現在はメジャー復帰へ向け、マイナーでリハビリ登板をこなしている段階だが、今後の見通しはいいとは言えないかもしれない。米メディア『スポーティングニュース』が報じた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により、5月中旬に故障者リスト（IL）入り。その後8月中旬から3Aでのリハビリ登板を開始したが、1戦目は2.0回3失点、2戦目は3.1回2失点と今一つ。日本時間27日に臨んだ3戦目も3.2回3失点だった。

同メディアは「佐々木は怪我から復帰して以来、リハビリ登板では特に目立った活躍を見せていない。怪我前の苦戦も考慮すると、ポストシーズン前にメジャーへ復帰するのは難しくなってきている。佐々木は日本から来たばかりのビッグネームだっただけに、これは残念なニュースだ」と言及。

続けて、「USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者は『ドジャースはもはや、佐々木に終盤の援護を期待できない。彼の球速は日本で投げていた時速102マイルには遠く及ばない。リハビリ登板の1～2戦目では59球の速球を投げたが、空振りを誘ったのはたった1回だけだ』と記している」と懸念を示している。

【関連記事】

【了】