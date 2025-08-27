○ マリナーズ 4－3 パドレス ●

＜現地時間8月27日 T-モバイル・パーク＞

サンディエゴ・パドレスが敵地でのマリナーズ3連戦に負け越し。先発登板したダルビッシュ有投手（39）は4回4失点という投球で今季4敗目。5番手としてリリーフ登板した松井裕樹投手（29）は1回1/3を無安打に抑えた。

2登板続けて中4日での登板となったダルビッシュは初回、今季50本塁打の2番ローリーを右飛に打ち取るなど三者凡退の立ち上がり。しかし2回裏、5番スアレスに安打と盗塁を許して得点圏に走者を背負うと、6番ポランコから空振り三振を奪って二死まで漕ぎながらも、7番レイリーの適時二塁打で先制点を献上した。

3回裏を再び三者凡退で終えたが、4回裏の先頭打者ロドリゲスに安打を許し、盗塁と捕手の悪送球により一死三塁とピンチを招いた。4番ネイラーを四球で歩かせると、5番スアレスに直後の初球カットボールを振り抜かれ、左中間スタンドへの42号3ランを被弾。カード勝ち越しを懸けた一戦で4点リードを許し、この回限りでマウンドを降りた。

2点ビハインドの7回裏、二死一、三塁のピンチで登板した松井は、先頭の4番ネイラーを当たり損ないの捕ゴロに打ち取って火消しリリーフに成功。そのまま回を跨ぎ、ダルビッシュから本塁打の5番スアレスを三ゴロ、6番ポランコは空振り三振に斬った。二死から野手の失策により走者を出すも、8番クロフォードを一ゴロに仕留め、1回1/3を無安打、無失点の好投。今季防御率を「4.35」に低下させた。

パドレスは2点を負う9回表、マリナーズの守護神ムニョスからフェルナンド・タティスJr.が適時二塁打で1点を返し、なおも二死三塁と好機を迎えるも、最後はラモン・ロレアノが三ゴロに倒れて反撃及ばず。試合終了時点で地区首位ドジャースとの差が1.5ゲームに広がった。

この試合のダルビッシュは4回69球を投げて4被安打、1四球、3奪三振、4失点という投球。自身の連勝が3でストップし、現地7月24日のカージナルス戦以来、6登板ぶりの黒星を喫した。ここまで10試合に先発して成績は3勝4敗、防御率5.66となっている。