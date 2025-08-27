ドラフト候補の”要注目”か…プロ志望を表明した有望高校生6人。将来のスタ…

高校野球 夏の甲子園 最新情報

沖縄尚学高の優勝で幕を閉じた、第107回全国高等学校野球選手権大会。エースとして活躍した末吉良丞はまだ2年生だが、将来が末恐ろしいほどのピッチングを見せた。また、今秋ドラフト候補と呼ばれる選手の健闘も光り、プロ志望を明言した選手もいる。今回は、将来有望と見られる高校生の中で、プロ志望を表明した選手を取り上げたい。

石垣元気(いしがきげんき)

・所属：健大高崎高

・投打：右投両打

・ポジション：投手

甲子園で最速155キロをマークした豪速球右腕、石垣元気。ドラフト指名は確実と言われており、行く末が注目されている。

群馬県の強豪、健大高崎高で1年春からベンチ入り。2年春はセンバツに出場すると、すべての試合に登板して優勝を果たし、石垣の注目度が一気に高まった。

昨年夏も甲子園を経験したが、2回戦で敗退。今年のセンバツでは横浜高に敗れ、石垣はリリーフで登板するも3失点を喫するなど、荒削りな部分も見せていた。

今年夏は出力の高さと故障のリスクを考え、群馬大会でも2試合のリリーフ登板にとどまり、甲子園初戦・京都国際高との試合では2イニングに登板。

最速155キロのストレートで聖地を沸かせ無失点に抑えたが、チームは初戦敗退。試合終了にはプロ志望を表明した。

未完成の部分も多い一方、無限の可能性を感じさせる存在でもある。ドラフト上位で指名される可能性も高く、NPBでその姿を見ることになりそうだ。

奥村頼人(おくむららいと)

・所属：横浜高

・投打：左投左打

・ポジション：投手

最後は悔しい夏の終わりとなった奥村頼人も、プロ志望を表明した1人である。

春の選抜王者・横浜高で背番号1を背負い、打者としても活躍した奥村。神奈川県大会、立花学園高との準決勝ではバックスクリーンにアーチを描くと、同試合2本目をライトスタンドに運ぶなど、1人で4打点を挙げた。

決勝の東海大相模高との試合でも本塁打を記録し、11-3と大勝。春夏連覇の権利を持って甲子園に乗り込んだ。

準々決勝まで勝ち上がった横浜高は、県立岐阜商との試合に臨んだ。しかし、序盤からリードを許す展開になり、奥村が5回途中から登板。

延長11回におよぶ激戦の中、最後までマウンドに立ち続けたものの、サヨナラ負けを喫し春夏連覇の夢が潰えた。

試合終了後、プロ志望を明言した奥村。打者・投手の二刀流での活躍も期待されている中、各球団がどういった育成計画を立てているのかを含め、ドラフトでの注目選手と言えるだろう。

今岡拓夢(いまおかたくむ)

・所属：神村学園高

・投打：右投右打

・ポジション：内野手

U-18の日本代表にも選出された今岡拓夢。昨年夏から注目されていた選手だけに、プロ球団からの評価も気になるところだ。

鹿児島県内では無類の強さを誇る神村学園高において、入学直後からベンチ入り。1年秋で早くもレギュラーに定着するなど、突出した才能を披露していた。

その後、昨年の春と夏、チームは甲子園に連続出場。夏は2年続けてベスト4入りを果たしたものの、後一歩届かなかった。リベンジを果たすべく、今年の夏も甲子園に帰ってきた。

しかし、初戦の創成館高に敗れ、1勝も挙げられないまま夏が終わった今岡。3番で出場するも無安打に終わり、悔しさを露わにした。

不完全燃焼のまま甲子園を去ることになったが、試合後にはプロ志望を表明。U-18の日本代表に選出されたように、プレー面を高く評価されている存在だ。

また、大型内野手を求める球団も多いと想像されるだけに、ドラフトでの指名の可能性は高いだろう。

中野大虎(なかのだいと)

・所属：大阪桐蔭高

・投打：右投右打

・ポジション：投手

今年夏の甲子園出場は叶わなかった大阪桐蔭高。その中でプロ志望を明言したのが、キャプテンとしてチームを引っ張った中野大虎だ。

1年秋からベンチ入りした中野は、2年時に春夏連続で甲子園を経験。中でも夏の甲子園初戦では興南高と対戦し、9回完封勝利と完璧なピッチングを見せた。

今年の春季大阪大会決勝では、履正社高との試合に登板。9回を投げ切って2失点完投勝利を収め、昨年秋の決勝で敗れた相手にリベンジを果たした。

そして迎えた夏の大阪大会では、森陽樹との2枚看板を擁し、準決勝ではライバルの履正社高相手に7回コールド勝ちを収めるなど、順調に勝利を重ねた。

迎えた決勝戦、東大阪大柏原高との試合に臨んだ大阪桐蔭高。中野は4回から登板し、延長を含めた7イニングに登板したが、惜しくも5-6で敗れる結果となった。

春夏続けて甲子園出場を逃した試合終了後、プロ志望届の提出を明言した中野。果たして、高卒プロ入りは現実となるだろうか。

櫻井ユウヤ（さくらいゆうや）

・所属：昌平高

・投打：右投右打

・ポジション：内野手

高校球界屈指のスラッガーとして、高校通算49本塁打を記録したのが、昌平高の櫻井ユウヤである。

昌平高に入学すると、1年春にレギュラーを獲得。さらに1年秋から4番を任されるなど、早くもチームの主力に定着していた。

また、2年秋からは主将に就任し、あらゆる面でチームを牽引する存在に。今夏の埼玉県大会では強豪校が続々と敗退する中、埼玉大会の決勝戦まで駒を進めた。

迎えた叡明高との決勝戦では一時勝ち越しとなる特大の本塁打を放つなど、持ち前の長打力を発揮。

甲子園出場を手繰り寄せたかったが、チームは逆転負けを喫し2-5で敗戦。2年連続の決勝戦敗退となってしまった。

試合終了後にプロ志望を明言した櫻井。高卒野手のスラッガー候補は、どの球団もリストアップの対象に入ってくるだろう。どういった評価、順位となるのか目が離せない。

高田庵冬(たかだあんと)

・所属：仙台育英高

・投打：右投右打

・ポジション：内野手

甲子園で持ち味のパワーを発揮した高田庵冬も、試合後にプロ志望を表明。ドラフト注目選手の1人と言える。

名門、仙台育英高で1年春にベンチ入り。2年秋の予選から一塁手で主力に定着すると、翌3年春の大会からは三塁手としてプレー。

今夏の宮城大会では19打数4安打に終わり、思うような打撃が出来ていなかったが、聖地で挽回。

下位打線に座りながらも、開星高との試合ではレフトスタンドにホームラン。準優勝した2023年以来、2年ぶりとなる3回戦進出に貢献した。

タイブレークで敗れた沖縄尚学高との試合でもエース・末吉良丞から2安打を放ち、確実性の向上が見られる結果となった。

投高打低のプロ野球において、一発を期待できる大型野手は魅力的な存在だ。荒削りな部分もあると言えるが、将来性に期待して指名する球団が現れても不思議ではない。

