このまま“出番なし”…？オリックス、いまだ1軍出場ゼロの選手（1）大物ドラ…

プロ野球 最新情報

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がないオリックス・バファローズの選手を紹介したい。

山下舜平大

・投打：右投右打

・身長／体重：190cm／100kg

・生年月日：2002年7月16日

・経歴：福岡大大濠高

・ドラフト：2020年ドラフト1位（オリックス）

今季は腰のコンディション不良により、ファーム暮らしが続いている山下舜平大。それでも7月中旬に二軍で実戦復帰しており、今シーズン中の一軍登板に希望が持てる状況だ。

福岡大大濠高から2020年ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。入団後2年間は一軍登板こそなかったが、ファームで150キロ超の速球を投じるなど、高いポテンシャルを示した。

高卒3年目の2023年には、開幕投手に大抜擢されて一軍デビュー。同年は登板間隔を空けながら先発登板を重ねると、16試合（95回）を投げ、9勝3敗、防御率1.61の活躍で新人王に輝いた。

しかし、翌2024年は不調や上半身のコンディション不良があり、14試合の登板で3勝6敗、防御率3.38と成績を落とした。

今季は3月7日のオープン戦に先発登板するも、4回途中で腰の張りを訴えて緊急降板。以降は長らくマウンドから遠ざかっていたが、7月13日に二軍で実戦復帰した。今シーズン中に一軍マウンドに辿り着けるか。

【関連記事】

【了】