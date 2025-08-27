山崎怜奈「優しくて全部受け止めてくれる先輩はありがたい」グランジ・遠山大輔に感謝

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送は、お笑いトリオ・グランジの遠山大輔（とおやま・だいすけ）さんがゲストに登場しました。

◆遠山「俺はもっと来てほしい」

れなち：遠山さんは（ダレハナの）年始の放送に毎年来ていただいていますが、今年はアンジー（アンジェリーナ1/3さん/ Gacharic Spin）と蓮見（翔さん/ダウ90000）と私の4人で、こたつに入りながら放送しまして、お年玉までくれましたね。

遠山：渡しましたけど、それよりも、僕の記憶としては年下にいじくりまわされた記憶でいっぱい（笑）。

れなち：（笑）。でも、遠山さんが20代の頃のときも“下の世代がいじりづらい先輩”ってイヤじゃなかったですか？

遠山：まあね（笑）。

れなち：だから、私たち的に遠山さんみたいな優しくて全部受け止めてくれる先輩はありがたいんです。

遠山：なるほど。でも、こんなことを言うのはアレだけど……俺はもっと来てほしいと思ってる（苦笑）。

れなち：本当ですか？ 多分、私とかより蓮見のほうが火力は高いので、蓮見に言ったらもっと来ますよ。

遠山：確かに。（蓮見くんの言葉って）本当につらくなる可能性があるじゃん（笑）。

れなち：ハハハ（笑）。彼は脚本を書いているから言葉の使い方が達者というか、クリティカルなイジリが飛んでくるかも。

遠山：だから、アンジーと怜奈ちゃんは言い合いができる感じだけど、逆に蓮見くんは隙がない可能性が……。

れなち：そうそう。あの人、隙がないの（笑）。

