天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会・準々決勝が27日に行われ、FC東京と浦和レッズが対戦した。

ラウンド16でセレッソ大阪を2－1で破り、準々決勝へと進出したFC東京。先発には長友佑都らに加え、今夏の移籍市場でV・ファーレン長崎から加入したマルコス・ギリェルメが名を連ねた。対するは、モンテディオ山形を下して4強入りを果たした浦和レッズ。こちらは負傷明けの小森飛絢などがスターティングメンバーに起用された。

試合は42分に金子拓郎が先制点を挙げ、浦和がリードを保ってハーフタイムに突入。一方のFC東京も52分、マルセロ・ヒアンのゴールでスコアを振り出しに戻す。さらに、65分にはまたもマルセロ・ヒアンがネットを揺らし、FC東京が逆転に成功。ゲームをひっくり返したFC東京は、古巣戦となったアレクサンダー・ショルツらを中心に浦和の攻撃を凌いでいく。

結局、そのまま試合は2－1で終了し、勝利したFC東京がベスト4に駒を進めた。準決勝は11月16日に行われ、FC東京はFC町田ゼルビアと対戦する。

【スコア】

FC東京 2－1 浦和レッズ

【得点者】

0－1 42分 金子拓郎（浦和レッズ）

1－1 52分 マルセロ・ヒアン（FC東京）

2－1 65分 マルセロ・ヒアン（FC東京）