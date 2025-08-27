新しい学校のリーダーズSUZUKA ドリカムの「曲のエネルギーってすごい！」ライブでカバーしてあらためて実感したこととは？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。8月25日（月）の放送では、メンバーが近況を報告しつつ感謝の気持ちを伝えるコーナー「近況Arigato！」を実施しました。SUZUKA：登校初日の今夜は、こちらをお届けしましょう。「近況Arigato！」。私たちの近況を、「ありがとう」を込めて報告していきましょう！ それではまず、「大阪・関西万博開催記念 『ドリカムと夏祭り 2025』 “ここからだ！” in 万博記念公園」（8月2日、3日開催。リーダーズは2日目）に出演しました！

ドリカム様と夏祭りをしました🏮

☀️☀️ありがとうございました☀️☀️ https://t.co/37Lkhww89j

— ATARASHII GAKKO! - 新しい学校のリーダーズ (@japanleaders) August 2, 2025MIZYU：しました～！SUZUKA：そして、ドリカムさんの楽曲「晴れたらいいね」をカバーさせていただきましたね。MIZYU：そうなんです！RIN：良い曲よね～！MIZYU：ライブは、すごく熱々の、熱さの種類がね、なんか横からぶん殴りっていう（くらいの猛暑だね、という）話をスタッフさんともしていたんですけど。でも、この曲を歌ったら、すごく穏やかな熱さに変わって、爽やかな気持ちになりましたね！SUZUKA：曲のエネルギーってすごいな～！ だからけっこう、わしら熱い曲が多いからな。熱苦しい曲が多いから、熱苦しい曲に、熱苦しい天気で、もう「ぐわー」って感じだったけど、「晴れたらいいね」をやった瞬間に、暖かさみじゃないけど……そんな感覚になったね。KANON：私、ドリカムさんのファンの方たちの印象は、「いつもドリカムさんの真似をして踊ってる方たちなんだな」っていう感じで、私たちがやることを全部真似してくれて、すごい気持ちよかったよね！MIZYU：光栄でございました！ ありがとうございます。RIN：ありがとうございます。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info