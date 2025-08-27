ドジャースは混戦のナ・リーグを勝ち抜けられる…？ドジャースとライバルチ…

メジャーリーグ 最新情報

現在、サンティエゴ・パドレスと激しい順位争いを繰り広げているロサンゼルス・ドジャース。先発投手も披露が蓄積してくるシーズン終盤戦では、ブルペンの充実度も順位を左右する重要なファクターの一つだ。そこで今回は、ナショナル・リーグでドジャースのライバルとなり得るチームのブルペンの状況について取り上げる。（文：Eli）

ロサンゼルス・ドジャース

今年のドジャースブルペンは例年通りリーグ屈指の支配力を誇る。トップ6人全員がK%27.0以上を叩き出しており、プレーオフで重要になる制圧力は十分ある。

また、ブレイク・トライネンを除く5人が空振りを奪えるフォーシームを軸としており、左右スプリット差が小さいのもブルペン運用を楽にするだろう。

問題はレギュラーシーズンが残り約1か月と時間がない中ですべてのリリーバーの調子をしっかり上げていけるかだ。8月21日時点でスチュワートを除く全員が実戦復帰を果たしており、タナースコット、カービー・イエーツ、マイケル・コペックのリハビリも順調だ。

評判通りの投球ができればプレーオフで少なくとも弱点になることはなさそうだ。またトップ6が1,2人抜けた場合にもドジャースのブルペンには期待できる投手が控えている。

ベン・カスパリウスは今季ブレイクした右腕で、高スピン/高速のフォーシーム、スイーパーを武器に1イニング、ロングリリーフ、オープナーなど様々な役割をこなせる。

今季中盤は先発にチャレンジした影響で成績を落としたが、8月以降リリーフに専念するようになるとシーズン最速99.2マイル（約159キロ）を記録するなど調子を上げている。

ジャック・ドライアーはドラフト外FAから大出世を遂げた左腕で、2400rpmのフォーシームとトンネルするスライダーを武器とする。

制圧力は無いが、打球管理が非常に上手く、打球速度/角度から算出したxBA、xSLG、xwOBAは軒並みリーグ上位に位置する。

エドガード・ヘンリケスは今季故障者リストでスタートしたが、復帰・昇格後は目覚ましい成長を見せた。平均101マイル（約162キロ）の球速はそのままに、昨年はカットしていたフォーシームが今年は通常の変化に戻った。

さらにシンカー、スライダーをミックスに加えた。今年の球種データはパドレスの剛腕リリーフ、メイソン・ミラーによく似ている。

ドジャース首脳陣もヘンリケスの成長を評価しており、今後のレギュラーシーズンで経験を積めば、プレーオフではゲームチェンジャーになる可能性がある。

そのほかにも100マイル（約160キロ）右腕のウィル・クライン、ボビー・ミラー、ドジャースが魔改造を試みているアレクシス・ディアス、更には故障明けのカイル・ハートも控えている。

更にはドジャースはリーグトップの先発陣も抱えている。ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、山本由伸は通常通りなら毎試合6回は固く、投手陣全体を俯瞰しても良い状態と言えるだろう。

今季はトレードデッドラインにおいて多くのリリーバーが動いた影響で、コンテンダーのブルペンは軒並み強化されている。ドジャースとプレーオフで対戦する可能性がある4チームを簡単に見ていく。

サンティエゴ・パドレス

昨年に続いてブルペン大補強に動いたパドレスはメジャートップのブルペンを作り上げた。補強の目玉として104マイル（約167キロ）クローザーのメイソン・ミラーを加えた。

今季のミラーは防御率3.55と見た目は悪いが、対戦打者の実に半分近くを三振にしており、球界トップリリーバーであることに変わりはない。

加えてゴロ量産機のエイドリアン・モレホン、2024年にブレイクし活躍を続けるジェレマイア・エストラーダなど層が厚い。

弱点があるとすればミラー、エストラーダ、ロベルト・スアレス、ジェイソン・アダムの4人は高スピンフォーシームをゾーンに積極的に投げ込む投球をしており、真ん中に流れてきたボールを長打にされることがある。

とはいえ、そもそも当てるのが難しいボールを投げており、十中八九空振り三振で抑えられるだろう。先発陣と含めて考えると、ある程度ブルペンに依存する運用になりそうだ。

特にダルビッシュ有、ネスター・コルテス登板時には実質的にブルペンデーとなる可能性もあり、監督の手腕が問われる。

ニューヨーク・メッツ

メッツは今トレードデッドラインでレンタル投手を多く獲得する動きに出た。セントルイス・カージナルスからライアン・ヘルズリー、ボルチモア・オリオールズからグレゴリー・ソト、サンフランシスコ・ジャイアンツからタイラー・ロジャースを獲得した。

メッツブルペンは他と比べると制圧力に欠けているように見える。一方でサイドスローから100マイル（約160キロ）を投げるエドウィン・ディアス、アンダースローのタイラー・ロジャース、左から大きく曲がるスイーパーを投げるブルックス・レイリーと独特なピッチャーを取り揃えている。

チーム間の対戦数が少ないMLBにおいては見慣れない投手が多く、短期決戦のプレーオフでは地味に打ちにくいブルペンと言える。

先発陣との兼ね合いでは怪我から復帰したショーン・マナエア、先発転向の影響でガス欠気味のクレイ・ホームズがイニングをどれだけ消化できるかが、ブルペンの力をフルに発揮する鍵になりそうだ。

フィラデルフィア・フィリーズ、ミルウォーキー・ブルワーズ

最後にフィリーズとブルワーズだ。

フィリーズはオフにトロント・ブルージェイズをノンテンダーになったジョーダン・ロマーノをクローザーとして獲得したが不振に陥ってしまった。

そこでトレードデッドラインでは大きく動き、105マイル（約168キロ）クローザーのジョアン・ドゥラン、更にはFAだった40歳のデイビッド・ロバートソンを獲得しブルペンを強化した。

シーズン半分近くを休んでいたロバートソンや不振のロマーノにミドルリリーフを頼っているのは不安ではあるが、トップ3のドゥラン、オライオン・カークリング、マット・ストロームは強力だ。

ザック・ウィーラーがシーズン絶望、アーロン・ノラが本来の姿を取り戻せないフィリーズ投手陣の中で出番は多くなるだろう。

ブルワーズは自家製のリリーバーが今季軒並み覚醒したことで、補強はミドルリリーフのシェルビー・ミラー獲得に留まった。

トップ3は100マイル（約160キロ）速球/空振り率50%ナックルカーブを操るトレバー・メギル、100マイル（約160キロ）シンカーでゴロを量産するアブナー・ウリベ、左のシンカーを操るジャレッド・ケイニグが形成する。

大エースへの階段を歩むジェイコブ・ミジオロウスキーが6イニング以上投げることがあれば、相手打線は手を出す余地は無くなりそうだ。

