大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、7月末が期限だったトレード市場では目立った動きを見せなかった。だが、現在繰り広げている地区優勝争いやプレーオフを見据え、電撃補強に動く可能性はゼロではないかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

獲得候補に浮上しているのは、ピッツバーグ・パイレーツ所属のアンドルー・マカッチェン外野手。日本時間27日時点で、通算331本塁打を記録しているチームの看板選手の1人だ。

同メディアは「ファンサイデッドのクリストファー・クライン記者は『マカッチェンはフリーエージェント（FA）でチームを去る考えを公言したことで、ウェーバーの最有力候補として浮上した。彼はピッツバーグの伝説として永遠に語り継がれるだろうが、優勝争いに名を連ねるチームで、ワールドシリーズ制覇を目指すチャンスを得るに値する』と書いている」と言及。

続けて、「マカッチェンが他チームでプレーしたいと表明していることに加え、予算に厳しいパイレーツは彼をウェーバーリストに載せることで、500万ドルの年俸の一部を節約できる可能性がある。もし彼が獲得可能なら、ドジャースにとっては新たな選択肢となるだろう。ドジャースはマイケル・コンフォート外野手が入団して以来、十分な成果を得られていないが、マカッチェンを獲得できれはほとんどリスクを負うことなく攻撃力を向上させることができるだろう」と記している。

