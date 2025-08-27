ドルトムンは27日、チェルシーからU－20アルゼンチン代表DFアーロン・アンセルミーノがレンタル加入することを発表した。

レンタル期間は2026年6月30日までで、背番号は「28」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、契約に買い取りオプションは付随していないようだ。ドルトムントは今夏の移籍市場でチェルシーからU－21イングランド代表MFジョーブ・ベリンガムや同MFカーニー・チュクエメカらを獲得しており、レンタルからの完全移籍移行も含めると、アンセルミーノは今夏6人目の補強となっている。

アンセルミーノは2005年4月29日生まれの現在20歳で、センターバック（CB）を主戦場とするプレーヤー。母国の名門ボカ・ジュニオルスの下部組織出身で2023年6月にトップチームデビューを飾ると、昨年夏にチェルシーへ完全移籍で加入した。半年間の古巣へのレンタルを経て今年1月に復帰し、今夏のFIFAクラブワールドカップ2025にてチェルシーでの公式戦デビューを飾っている。

ドルトムントのラース・リッケンMD（マネージングディレクター）はアンセルミーノ加入の背景について「エムレ・ジャン、ニコ・シュロッターベック、ニクラス・ズーレの負傷により、CBの補強を余儀なくされた。アンセルミーノは母国でトップリーグの経験を積んでおり、高いポテンシャルを秘めている。チェルシーが彼と長期契約を締結したのも当然のことだ」と言及。セバスティアン・ケールSD（スポーツディレクター）は次のように語っている。

「ボカ・ジュニオルスに在籍していた時からアーロンに注目していたし、現状において非常に良い解決策となるだろう。才能豊かな選手であり、若くして非常にエモーショナルなスタジアムで実力を証明してきた。すぐにでも彼を必要としているので、迅速にチームに溶け込ませたいと思っているし、黒と黄色のユニフォームを着るのを楽しみにしている」

また、アンセルミーノは新天地のクラブ公式サイトを通じて「ドルトムントでプレーするのがとても楽しみだ。この素晴らしいクラブ、そして素晴らしいファンとともに成功するために全力を尽くす」と意気込みを示した。

【動画】ドルトムントがチェルシーから若手DFアンセルミーノ獲得！