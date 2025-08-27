Reimsの記憶、ガレージの時間　（その2） ミニマムGT、最大の心地よさ｜FIAT 850 Sportとドミニクの時間

フランスのシャンパーニュ地方、ランス。かつてここにはランス＝グー・サーキットがあり、1970年までグランプリや耐久レースが開催されていた。その空気を肌で感じて育ったのがドミニクだ。レースとスポーツカーに自分なりのスタイルで向き合い続けてきた彼女の”車好き”は、人生そのものと言っていい。久しぶりに彼女のガレージを訪ねた今回は、前回のマセラティ・メキシコの隣にいた、赤い小さなクーペ――フィアット 850 スポルトを取り上げる。

【画像】車好きのフランス人女性、ドミニクの愛車は軽快なフィアット850スポルト（写真31点）

1968年登場の後期スポーツ仕様で、写真の個体は丸4灯の”Sport Coupé”。後ろ置き・後輪駆動（RR）の直4OHV 903ccを積み、公称52～55cvを発する。キャブはWeber 30 DIC/DICA（ツインチョーク）、4速MT。前ディスク／後ドラムの素直な足まわりで、公称最高速は約150km/h。軽い車重（およそ725kg）が効いて、低中速で車がよく転がり、回せば小気味よく伸びる――そんな”軽快の名刺”のような一台だ。

この個体との出会いは、亡きジャン・ピエールが勤めていたガレージの上司からの声かけだった。上司は体格が良くなり850の小さなコクピットに収まらなくなってしまったという。そこで”誰より車好き”のドミニクを思い出し、譲渡の話が来た。彼女は二つ返事で承諾。こうしてこのクーペが彼女のガレージにやって来たのだ。

オリジナルカラーはJaune Moutard（マスタード・イエロー）。ただし本人はその色が好みではなく、より”スポーツカーらしい”イタリアンレッドに塗り替えた。塗装を終えたばかりのこのフィアットには、新しいバッテリーも積み込まれていた。こうした塗装や整備はクラブの仲間と手分けして行っている。車好きのコミュニティに囲まれたドミニクの暮らしが、ガレージの時間にそのまま表れている。

彼女の所有車には大排気量のモデルが多いが、”軽快に乗れる”という意味でこのFIATがちょうどいいと言う。小さいだけではない。リアマウントのエンジンというレイアウトが好みに合う。903ccの小柄なユニットながらウェーバーを備え、街角から郊外の畑道まで、速度よりも”気分”で走らせる楽しさがある。

ガレージには、亡きジャン・ピエールが整備できるよう工具がほぼ一式揃っている。次回紹介する予定のジャガー XK120に備え、英国インチ工具ももちろん常備だ。壁には当時物の看板がずらりと並び、ジャン・ピエールが関わってきたガレージの思い出が、この場所を静かに見守っている。

そういえば、ガレージに入るや否や、ドミニクが真っ先にラジオのスイッチを入れた。このFIATに載せる予定の”車載対応ポケットラジオ”も見せてくれた。時代はぴたりと同じ60年代末。走るときはダッシュのクレードルに差し込めばカーラジオとして働き、車を降りるときは外してポータブルとして持ち歩ける――そんな小さなカスタムで、彼女はこのフィアットを”自分だけの世界”に仕立てていく。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI