YOGEE NEW WAVES、昭和女子大学人見記念講堂で単独ホール公演開催決定

YOGEE NEW WAVESが2025年11月19日（水）、単独ホール公演「BLUE DIVER」を東京・昭和女子大学 人見記念講堂で開催することを発表した。
8月27日18時よりぴあにてチケット先行受付がスタート。22歳以下対象のUNDER22チケットも枚数限定で販売される。
＜ライブ情報＞
YOGEE NEW WAVES presents "BLUE DIVER"
2025年11月19日（水）東京｜昭和女子大学 人見記念講堂
OPEN/START : 17:30/18:30
▼一般 前売 ¥6,000 指定席 (税込/D別)
▼Under22 前売 ¥5,000 指定席 (税込/D別)
※チケット：１人４枚まで購入可能
※未就学児童は保護者同伴で入場無料。小学生以上チケット必要。
＜Under22 チケット注意事項＞
※入場時に生年月日の確認を実施いたしますので必ず身分証をご持参下さいませ。
※身分証を忘れた場合、チケット代（¥6,000）との差額をその場にていただきます。
オフィシャル 先行受付
受付期間：8月27日（水）18:00 〜 9月1日（月）23:59
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yogee-new-waves-t/
ぴあ最速先行
受付期間：9⽉5⽇（金）18:00 〜 9⽉9⽇（火）23:59
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/yogee-new-waves-tour25/
プレイガイド一般発売
9月20日 (土) 10:00～
主催：DISK GARAGE
企画制作：BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.
問い合わせ：DISK GARAGE｜https://info.diskgarage.com/
公式サイト: https://yogeenewwaves.tokyo/