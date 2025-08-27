今日の運勢占い8月28日（木）12星座占いランキング第1位は蠍座（さそり座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月28日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月28日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！あなたの星座は何位……？小さな選択が大きな転機につながる日です。迷いを抱えても直感を信じて行動すると、思いがけない追い風が吹きます。出会いや偶然が人生の伏線となる暗示があります。迷ったら、あえて不安なほうを選んで。人の意見に耳を傾けることで、あなたの視野が広がります。対話を重ねるうちに新しい価値観が芽生え、自分らしい判断へと導かれていきます。もともと素直なあなたなら大丈夫。失敗を恐れず挑戦する姿勢が力を呼び込みます。結果よりも行動そのものに意味があり、自分を肯定する力を強めるでしょう。過去を振り返らず、前を向き続けることが鍵です。心のなかに溜めていた感情を手放すと、驚くほど軽やかになります。その感情を誰かに話したり、紙に書き出したりすることが浄化のきっかけとなり、次の段階へと進めます。運動をするのもおすすめです。集中力が増し、学びや作業がはかどる日です。普段、後回しにしていたことに手をつけると、思った以上にスムーズに片づきます。今日はスマホを置いて机に向かいましょう。自信が積み重なっていきます。温かい気持ちを分け合うことで関係が深まります。何気ないやり取りのなかに、心を通わせる瞬間が生まれることでしょう。相手もあなたの優しさを受け取り、信頼が育ちます。停滞していたことが再び動き出す兆しがあります。ひとつ扉が開くと連鎖的に物事が整っていき、道が見えてくるでしょう。だからといって焦らずに、自然体で流れに乗るのが最善です。隠れていた才能や強みが評価される日です。控えめにしてきた部分が自然と注目され、あなたの価値を周囲に示す機会となります。胸を張って受け入れましょう。あなたが周囲のお手本になる1日です。予期せぬ変化がありそうですが、それはあなたを守るための必然です。流れに逆らわず受け止めると、むしろ安定へと向かう力に変わります。さっぱりした心の在り方を意識し、執着しないこと。大切な人との絆を感じやすい日です。過去の思い出や共有した時間が心を温め、未来を一緒に歩む意欲を強めてくれます。感謝を伝えると喜びが広がります。昔の写真を振り返ってみて。直感が鋭さを増しています。ふとした気づきや違和感を無視せずに従うと、大きな回避や発見につながります。とても小さなサインから、意味を見出して動いてみましょう。あれこれ考える前に動き出すことがポイントです。新しい挑戦に踏み出す勇気を持つと、眠っていた可能性が芽を出します。今持っている不安よりも期待を抱くことが今日の課題です。それができれば、未来の自分から応援を受けているかのように前進できます。自分のご機嫌を取る方法はいくつも考えておきましょう。ご機嫌でいることは周囲に安心感を与え、徳を積むことになります。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。