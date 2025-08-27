修学旅行でみんなと一緒に入浴するのがつらい…どうすればいい？ 10代トランスジェンダーの悩みに教員などからのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。8月22日（金）の放送は、「修学旅行の入浴」に関する相談を紹介しました。小学6年生です。温泉についての相談です。10月に修学旅行を控えています。私はトランスジェンダーで、身体は同性の人たちと同じであっても、クラスメイトと一緒に温泉に入ることがつらいです。どうしたらいいでしょうか？ 学校側も、私みたいな人たちを配慮してくれたらいいなと思います。この相談を受けたパーソナリティの住吉は「すぐに答えが出ない難しい問題です。きっと期待を込めて送ってくれたんですよね。ありがとうございます」と寄り添います。トランスジェンダーとは、身体的な性と自らが認識する心の性（性自認）が一致しない人のことを指します。「泊まりだとみんなと一緒だから困りますよね。きっとお友達はいるでしょうし、一緒に学んでいるみんなと修学旅行の経験ができたらいいと思います。きっと、経験者の方のお言葉が相談者さんの心に響くのかな。みなさん、ぜひお力を貸してください」と、その他のリスナーにアドバイスを呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。私は学校の先生をしております。まずは、ラジオで相談するにも勇気が必要だったことでしょう。相談してくれてありがとう。あなたが勇気を出してくれたおかげで、大人が力を出し合って相談に乗ることができます。泊まり学習についてですが、学校にLGBTQの児童生徒への対応についての指針があります。教育委員会からの通達で、LGBTQの子どもたちが他の子と同じように教育の機会を失わないよう、困ったことがあれば積極的に寄り添うようになっています。だから、ラジオで相談したのと同じように、学校の話しやすい先生、たとえば担任の先生や保健室の先生にお話してみませんか？ 実際の対応としては、お風呂に関して言えば、大浴場ではなく部屋付きのシャワールームを使うことができます。それ以外でも困ったことがあれば、できる限り寄り添ってくれるはずです。きっと、学校の先生方が力になってくれます。あなたがあなたらしく生きられますように。（30代後半 女性 その他）元中学校の教員です。私のクラスにもLGBTQの生徒がいました。教員の部屋についているお風呂に入ることができるので、先生に相談してください。先生たちは必ず力になってくれます。安心して相談してください。もし、先生たちにもLGBTQのことを知られたくない場合は、「体に湿疹があり、友達に見られたくないから友達とお風呂に入らない」などと相談してみてください。お友達には「お風呂に入ると少しふらつくことがあるので、みんなと入ることができない」と説明しておけばよいと思います。宿泊行事の思い出をたくさん作って、楽しんでくださいね。（東京都 50代後半 女性）私は女性→男性のトランスジェンダーです。私の学生時代はカミングアウトする勇気がなかったため、割り切ってボーイッシュな女子を演じて過ごしました。部活の合宿のお風呂も割り切って入りましたが、男女の違いもあるので無理のない方法がいいと思います。つらいことももちろんありましたが、考え方によっては、男子としては見られない好きな女の子の本当の顔が見られたり、普通の人ができない経験をしたと感じます。こうして乗り越えられたのは、同じ悩みを持つ友達と出会い、自分の気持ちを理解してくれる人がいたことが大きかったと思います。今は戸籍も変えて幸せに過ごしています。未来は明るいので、少しの辛抱ですよ！（埼玉県 40代後半 男性 自営業）我が家の中学2年の息子はやや潔癖症です。昨年の宿泊学習では、他の大勢が入ったお風呂には入りたくないとのことで、どうしたものかと思っていました。そんなとき、学校から案内が。息子たちが泊まる施設は各部屋にユニットバスがついているタイプで、さまざまな理由で大浴場を使いたくない場合は、部屋のユニットバスを利用してよいとのことでした。息子は安心して部屋のお風呂を利用しました。子どもの泊まる部屋にお風呂がない場合でも、先生の部屋に浴室がついている場合もあります。確認して、そちらを利用させてもらえないか聞いてみるのもいいかもしれません。（神奈川県 50代前半 女性 専業主婦）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM