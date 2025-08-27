「ただの球場イベントでしょ？」いいえ、今年の甲子園は一味も二味も違います！夏から秋にかけて、阪神甲子園球場の外周エリアが、ビールと餃子の二大フードイベントで食の楽園へと大変身。野球ファンはもちろん、美味しいものに目がないあなたも、きっと心躍る体験が待っています。

夏から秋へ！甲子園を彩るフードイベントの全貌

野球観戦の醍醐味といえば、球場グルメですよね！阪神甲子園球場が、この夏から秋にかけて2つの超魅力的なフードイベントで外周エリアを食の楽園に変貌させます。シーズン終盤の熱い戦いを応援しながら、美味しいビールと絶品餃子を心ゆくまで楽しめる、まさに至福のチャンスが到来です！

「一体どんなイベントなの？」「いつ、どこで楽しめるの？」そう思ったあなたのために、私が徹底的に深掘りしてご紹介します！

8月はキン冷えビールで乾杯！『甲子園 ビアフェスタ 第二弾』の魅力

夏といえばビール！甲子園球場では、昨年大好評だったビアフェスタが今年も開催されます。しかも、今回は待望の「第二弾」！熱戦が繰り広げられるグラウンドを横目に、冷たいビールをグッと一杯。想像するだけで喉が鳴りませんか？

鮮度抜群！生ビールと「トラボール」で熱狂

球場で飲むビールは格別ですが、このビアフェスタでは「鮮度直送」の生ビールが味わえるとのこと。これは期待が高まりますね！さらに、阪神ファンにはたまらない「トラボール」なる虎党専用ハイボールも登場。応援グッズ片手に「トラボール」で乾杯すれば、気分は最高潮に達するはず！

ゲット必須！限定オリジナルビアカップホルダー

ビアフェスタ会場でアルコール飲料を1点購入するごとに、「オリジナルビアカップホルダー」がプレゼントされます！デザインは全2種で、選ぶことはできませんが、どちらが当たるかというワクワク感もイベントの楽しみ方の一つ。これはぜひとも手に入れたい、コレクター心をくすぐるアイテムですね。各日、準備数がなくなり次第終了なので、早めの来場が吉です！

山本彩さんと一緒に乾杯！スペシャルイベント

8月29日（金）には、なんと「阪神甲子園球場乾杯プレゼンター」の山本彩さんが登場！球場外周でのトークショーに加え、試合中には球場内で生乾杯イベントも実施されるとのこと。野球観戦の前に、外周で山本彩さんのトークに耳を傾け、試合中にみんなで乾杯！なんて、最高の夏の思い出になりそうです。

ビアフェスタ開催概要

2025年8月29日（金）～31日（日）対読売ジャイアンツ戦

各日 14:30～18:30 （開門16:00／試合開始18:00）

阪神甲子園球場外周1塁側ミズノスクエア

ドリンクブースの他、ビールにぴったりのフードも多数登場するようです。

どんなお店が出店するのか、当日のお楽しみですね！

9月は全国の餃子を食べ比べ！『甲子園 餃子祭』で食欲の秋を堪能

ビールで夏の暑さを乗り切ったら、9月は国民食ともいえる「餃子」の祭典が始まります！全国各地から選りすぐりの人気餃子店が大集結する「餃子祭」。これはもう、餃子好きにはたまらない夢のようなイベントです！

全国から集結！珠玉の餃子を食べ尽くす

焼き餃子、水餃子、揚げ餃子、小籠包……餃子と一口に言っても、その種類は本当に豊富ですよね。この「餃子祭」では、全国各地の人気店が自慢の味を持ち寄ります。各店舗が美味しさを追求した珠玉の餃子を、あれこれ食べ比べて、あなたのお気に入りを見つけるのがこのイベントの醍醐味！「餃子祭」初出店のお店も多いので、新たな発見があるかもしれません。

餃子祭開催概要

2025年9月5日（金）～7日（日）対広島東洋カープ戦

2025年9月9日（火）～11日（木）対横浜DeNAベイスターズ戦

各日 14:30～18:30 （開門16:00／試合開始18:00）

阪神甲子園球場外周1塁側ミズノスクエア

外周レフト側OBAYASHI-SITE

甲子園駅前広場

広範囲で開催されるので、会場ごとに違うお店を巡るのも楽しそうですね！

ミズノスクエア、甲子園駅前広場、OBAYASHI-SITEの3つのエリアに分かれて、バラエティ豊かな餃子店が並びます。どんな餃子に出会えるか、今からワクワクしますね！

イベントを最大限に楽しむための実用的なヒント

さて、気になるのは「結局、どれくらいお金がかかるの？」「どうすれば効率よく楽しめる？」という点ですよね。

お得に楽しむ！コスパと楽しみ方

具体的な価格は発表されていませんが、一般的に球場やイベント会場でのフード・ドリンクは、通常のお店より少し高めの設定になることが多いです。しかし、このイベントでは、

「甲子園球場」という特別なロケーション

ビアフェスタでの「オリジナルビアカップホルダー」プレゼント

山本彩さんのトークショー＆乾杯イベント

全国の餃子が一堂に会する「食べ比べ」の機会

これらを総合的に考えると、単に飲食代としてではなく、「体験」としての価値が非常に高いと言えます。特に限定グッズや特別なゲストイベントがあることを考えれば、十分にお値段以上の満足感が得られるはず！友人や家族とシェアしながら、色々な味を楽しむのがおすすめです。

参加の前に知っておきたいこと

イベントは試合開始前に集中して開催されるため、開門時間（16:00）よりも早い14:30からスタートします。混雑が予想されるため、早めに到着して、ゆっくりとフードやドリンクを選んだり、山本彩さんのイベントに間に合うように計画を立てるのが賢明です。

どちらのイベントも球場外周エリアでの開催なので、野球観戦チケットがなくても参加できます。甲子園の雰囲気を味わいながら、美味しいものを楽しむだけでも十分満足できますよ！

天候など諸般の事情により、イベント内容が変更または中止になる可能性もあります。お出かけ前に、公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

阪神甲子園球場へは、阪神電車を利用するのが最も便利です。主要駅からのアクセスも良く、スムーズに会場までたどり着けます。

最高の思い出を甲子園で！

阪神電気鉄道株式会社が運営する阪神甲子園球場が提供する、この2つのフードイベントは、野球ファンはもちろん、美味しいものが大好きなあなたにも絶対に見逃せないビッグチャンスです。

「“たいせつ”がギュッと。」というブランドスローガンを掲げる阪神グループが、この夏から秋にかけて、私たちに最高の「たいせつ」な体験を提供してくれることでしょう。

ぜひこの機会に、甲子園球場へ足を運び、ビールと餃子に舌鼓を打ちながら、忘れられない思い出を作ってくださいね！

