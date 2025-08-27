カープの未来を担うと期待される大砲、林晃汰選手が、今、何を語るのか。その熱い想いと秘めた覚悟が、広島ホームテレビ『ひろしま深掘りライブ フロントドア』の独占インタビューでついに明かされます。

未来を担う大砲、林晃汰選手の独占告白！

プロ7年目を迎え、カープファンから熱い視線が注がれる林晃汰選手。「ここから自分は上がるしかないと思うので」――彼の力強い言葉には、現状を打破し、さらなる高みを目指す揺るぎない覚悟が込められています。

8月23日(土)午後1時から放送される『フロントドア』の「フカボリスタジアム」コーナーでは、この注目の大砲に単独インタビューを敢行。普段は聞けない彼の内面、野球への尽きることない情熱、そして未来へのビジョンが語られることでしょう。持ち味の長打力をさらに磨き上げ、チームを牽引する存在へと成長する彼の軌跡と、未来への誓いをぜひその目で、耳で確かめてください。

『フロントドア』が深掘りする広島の今

毎週土曜のお楽しみ、広島ホームテレビの「ひろしま深掘りライブ フロントドア」は、広島の「今」を深く、そしてライブ感たっぷりに伝える情報番組です。特にカープ関連の情報には定評があり、地元ファンにとっては欠かせない存在。無料で視聴でき、地元に密着した情報が満載なので、見どころ満載の番組です。

見逃せない！豪華企画と出演者たち

林晃汰選手の独占インタビュー以外にも、番組は魅力的なコンテンツが盛りだくさんです。

週間カープ情報で試合をプレイバック

「Weekly Carp」コーナーでは、今週のカープの戦いを一気に振り返ります。勝利の喜びも、悔しい敗戦も、このコーナーでしっかりチェック。見逃した試合のハイライトや、データに基づいた分析も期待できるかもしれません。

ファン必見！カープ観戦チケットが当たるチャンス

番組中に発表される応募番号に電話するだけで、なんとカープ観戦ペアチケットが当たるかもしれません！テレビを見ながら気軽に応募できる、ファンにはたまらない企画。このチャンス、絶対に見逃せません！

豪華な顔ぶれが番組を盛り上げる

スタジオには、おなじみの顔ぶれが揃い、番組をさらに盛り上げます。

: 知的な宇治原さんと、軽快なトークの菅さん。二人の絶妙な掛け合いが、番組に笑いと深みを与えてくれます。: カープOBだからこそ語れる、選手目線の深い解説や裏話は、野球ファンにとっては何よりの楽しみです。: 広島ホームテレビのアナウンサーが、番組をスムーズに進行し、視聴者に分かりやすく情報を届けてくれます。

放送を見逃すな！

未来の大砲・林晃汰選手の独占インタビュー、そしてWeekly Carp、豪華プレゼント企画と、カープファンなら絶対に見逃せない1時間。

: 広島ホームテレビ

※出演者・番組内容は変更になる場合があります。

ぜひ、8月23日(土)は広島ホームテレビ「フロントドア」をチェックして、カープ愛を深めましょう！

