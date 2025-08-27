フォークシンガーの森山直太朗がこのほど、東京・渋谷のNHKで行われた『tiny desk concerts JAPAN 森山直太朗』(総合 8月31日24:10～24:39ほか)の収録に参加。その後、報道陣の取材に応じ、収録の感想や自身の音楽への思い、今後のチャレンジなどを語った。

『tiny desk concerts JAPAN 森山直太朗』の収録に参加した森山直太朗

NHKのオフィスの一角で行われた『tiny desk concerts JAPAN』の収録

アメリカの公共放送NPRがネット展開し、全世界にブームを巻き起こした音楽コンテンツ『tiny desk concerts』。アーティストたちが文字通り「NPRオフィスの小さな机」でパフォーマンスし、オーガニックなサウンドと親密なライブの雰囲気で全米の人気コンテンツへと成長した。NHKは本家米国NPRよりライセンス供与を受け、日本のアーティストで『tiny desk concerts JAPAN』を制作・放送。これまでにASKAや稲葉浩志、小沢健二などの人気アーティストが出演している。

収録はNHKのオフィスの一角で行われ、ギターを手に1人で登場した森山は、生声で「さくら」を熱唱。その後、バンドメンバーが登場すると、「生きとし生ける物へ」「あの世でね」「夏の終わり」「あの海に架かる虹を君は見たか」「バイバイ」を歌唱し、集まった約200人の同局スタッフを魅了。曲間では「オフィスで歌うのは新鮮な気持ちで、興奮している」と笑顔をみせ、最後は集まった観客から大きな拍手を浴びていた。

オフィスの一角という、普段とは異なる形のライブに挑戦した森山。「楽しかったし、いい経験になった」と感想を明かし、「自分的には、ちょっとしたパーティーの余興に来たような感じでやったんですけど(笑)、思いのほかお客さんとの距離が近くて。みんな(バンドメンバー)とも話したんですけど、ライブハウスで演奏しているみたいだったなと」と笑顔で振り返った。

大きなコンサート会場でチケットを手にした観客の前で演奏するのとは、まったく違う形のライブ。森山は「路上で弾き語りをしていたので、ちょっとそのときのことを思いました」とライブ中の思いを吐露。また、普段とは違う環境の中で改めて気づいたこともあったという。

「いつも本番の時は『リハーサルみたいにやろうね』と話すんです。リハーサルって、生音でやっているから。でも本番終わると『リハーサルみたいにできなかったな』と……。でも、今日は本番も生音でやれたので、本当にリハーサルみたいだったんですよね。部活の部室のような感じでできました。環境ってどんどん整えられていくじゃないですか。でも、こういう決して良いとはいえない環境の中で、みんなでガチャガチャとガレージっぽくやるのは改めて音楽的だな、と思いました。あとみんな(バンドメンバー)の知らない一面とか見られて、すごく楽しかったです」

「異なる提案をするのも音楽の役割」 今後のチャレンジ語る

ライブでは、弾き語りからハイテンポな曲まで披露した森山。「7年ぐらい前に、もう一度自分の足元を見つめ直そうと思ったとき、原点である弾き語りに戻ったんです」と自身の音楽活動について回顧し、「同時に、弾き語りの延長線上として、自分がまだ物心つく前から母(歌手の森山良子)がカントリーとかカレッジフォーク、ブルーグラスなどをやっていたから、僕自身も作る曲の中にもそういう影響がある曲がたくさんあったんです。だから一回それを表現できるような音楽性のバンドを組んでやってみたいなと。いわゆるチンドン屋さん的な要素もどこかにあるような……日本ならではの個性をいい感じでミックスできたらいいなと思いました」と明かす。

今回、いつもとは違う環境でのライブに挑戦したり、新しい試みに挑戦することは、自身にとってもオーディエンスにとっても刺激になることのようだ。

「『tiny desk concerts』ですごく共感できるのが、シチュエーション。ワンシチュエーションで何ができるのか? ということ。何が一番面白いかというと、演者にとっても初々しい環境だし、オーディエンスにとっても、いつも見ている環境とは一味違う、アトラクション的な要素があると思うんです。僕の練習風景を少し垣間見れた、みたいなワクワク感もあると思うので、こういうところでやるのは素晴らしいなと思います」

そんな森山に、今後の新たな挑戦について考えていることを聞くと、「いろいろ考えています」とほほ笑み、「客席と舞台っていつも、どうしても区切りがある。だから、逆のやつをやってみたいなと。我々が客席で歌って、舞台上にお客さんがひしめいている、とか」と冗談交じりにアイデアのひとつを披露する。

「それって『僕たちの間に、境というのは実はあるようでないんだ』という、ひとつの思想だと思っていて。音楽の役割って、欲求を満たすとか発散するとか、そういうエンタメ的な役割もあるけど、『こうだな』と思っていることに対して異なる提案をする、というのも音楽の役割だと思うので、曲だけじゃなく、舞台としても、新しいチャレンジを今後もやってみたいなと思っています」と楽しそうに語っていた。