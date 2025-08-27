JR四国は27日、観光列車「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」について、10月利用分からJR西日本ネット予約「e5489」でグリーン車指定席を予約できるようにすると発表した。あわせて座席レイアウトも変更。BOX席を廃止し、「高知家の団らんシート」を新設する。

JR西日本ネット予約「e5489」による「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」(グリーン車指定席)の予約は10月4日利用分からスタート。高知～土佐久礼・窪川間を対象とし、9月4日10時から予約開始する。「事前申込サービス」には対応しておらす、ごめん・なはり線を走る列車については対象外となる。

「e5489」での予約開始にともない、これまで3～4名でしか利用できなかった1号車のBOX席を廃止し、「高知家の団らんシート」を新たに設けることで、全席で1名からの利用を可能にする。「高知家の団らんシート」は他の乗客と同じテーブルを囲む向かい合わせの座席とし、「ひろめ市場」のように高知らしい人とのつながりや団らんを楽しめる特別な席とのこと。

なお、予約時の注意点として、車内できっぷを受け取ることができないため、乗車前に必ず予約したきっぷを受け取る必要がある。「観光列車チケットレス」で購入した場合、きっぷを受け取る必要はないが、乗車券の購入が別途必要。土佐久礼駅できっぷを受け取ることができないため、事前に受取り可能な駅まで受取りに行かなければならない。

車内の座席配置と、「e5489」予約画面の「座席表」では並びが異なるため、車内の座席配置を確認した上で座席を選択する必要かある。事前予約制の食事は「e5489」で予約できないため、別途購入が必要。準備が整い次第、「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」公式サイト内にリンクを設定する。