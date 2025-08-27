日本はいろいろな災害に遭遇するリスクが高い国です。ただ、台風や地震ばかりではなく、「火山の噴火」も想定しておかなければいけません。

東京都が運営しているYouTubeチャンネル「東京都総務局総合防災部チャンネル」はこのほど、富士山が噴火した時に東京で起きるさまざまな問題を紹介する動画を公開しました。その内容とは?

富士山が噴火した時に東京で起きること

同動画で特筆すべきは生成AIの活用です。富士山が噴火した時の様子を生成AIによって再現したシーンを合間合間に挟み込み、「実際に私たちの生活がどのように影響するのか」をイメージしやすくしています。

具体的には、火山灰がもたらすさまざまな影響に注目した内容になっています。まずは交通インフラへの影響から。飛行機や電車が止まる可能性は高く、またスリップや視界不良によって自動車の運転が困難になるなど、移動手段が大きく制限されることを示唆しています。

次にライフラインへの影響として、電線や携帯電話の基地局アンテナなどに火山灰が付着することにより、停電のリスクがあることを紹介。さらには、下水道が逆流したり詰まったりする恐れがあると指摘しています。

そして、目や鼻といった部位に異常が生じるなど、健康被害を招く恐れにも触れていました。

火山灰によって重大な健康被害も想定されています

いつ災害に見舞われるのかは誰にも予想できません。だからこそ、地震や水害だけでなく、富士山の噴火も想定した備えを今からしておくことが大切になりそうです。

最悪を想定しておくことが一番の備え



