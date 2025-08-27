レアル・ソシエダがパリ・サンジェルマン（PSG）に所属するスペイン代表MFカルロス・ソレールに関心を寄せているようだ。26日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

約6年半に渡って指揮を執ったイマノル・アルグアシル前監督が退任し、セルヒオ・フランシスコ監督の下で新たなスタートを切ったレアル・ソシエダ。今夏の移籍市場ではクロアチア代表DFドゥイェ・チャレタ・ツァルとポルトガル代表FWゴンサロ・ゲデスを獲得したが、中心選手だったスペイン代表MFマルティン・スビメンディ（現：アーセナル）が退団したこともあり、現在は中盤の補強を検討しているという。

報道によると、過去の移籍市場でも関心を寄せていたソレールがレアル・ソシエダにとって有力な選択肢となっているとのこと。選手本人はPSGで定位置を確保できずにいる現状からラ・リーガへの復帰に前向きで、代理人はすでにレアル・ソシエダの本拠地であるサン・セバスティアンを訪れて交渉に臨んでいるようだ。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、レアル・ソシエダがソレールの獲得に興味を示しており、PSGとのクラブ間交渉が進行中と指摘。現時点では合意に達していないものの、交渉は数日中に加速する可能性があるという。

現在28歳のソレールはバレンシアの下部組織出身で、2016－17シーズンにトップチームデビューを飾った。約6年間で公式戦通算226試合出場36ゴール31アシストという成績を残すと、2022年夏にPSGへ完全移籍。しかし、ルイス・エンリケ監督率いるチームではポルトガル代表MFヴィティーニャやスペイン代表MFファビアン・ルイスらの牙城を崩すことができず、昨シーズンはウェストハムにレンタルで放出された。