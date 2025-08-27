「君たちより泥水すすってきたよ」　山本裕典の目には涙…ホストたちに熱く語りかける

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#9が26日に配信された。

看板企画「山本裕典、ホストになる。」

番組では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第5弾が配信された。

この企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』を再建すべく、新規オープンした新店舗『SiVAH』で店舗改革に挑んでいる。

今回『SiVAH』では、初めて来店する客(＝姫)のみが入店できるイベント“初回デー”を開催。軍神が2年ぶり、一夜限りのホスト復帰を宣言し、圧巻の接客スキルを披露。姫を虜にする軍神の立ち振舞いに、スタジオMC陣も「レベルちゃいますね」と目を丸くした。

一方、山本も軍神直伝の褒め言葉とボディタッチで次々と姫をメロメロに。軍神と同じ数の指名をとるほどの健闘ぶりを見せた山本は、営業終了後、旧『MIST』のホストたちを前に「俺が28歳くらいの時に芸能界クビになって、君たちより泥水すすってきたよ」と語り始める。

そして、山本は「俺BARやってるんだ、六本木で」「目からシャンパン吹き出しながら毎日飲んでた。死ぬ気でやってた」と振り返りつつ、「どうせテレビだからとか、どうでもいいよ」「俺の本当の気持ち、お前らのこと好きやで。一緒にやってこうぜ」と、目に涙を浮かべながら熱く語りかけていた。

【編集部MEMO】

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。