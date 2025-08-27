大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に故障者や不振選手が目立っている。現有戦力には奮起が求められている状況だが、デーブ・ロバーツ監督は起爆剤としてプロスペクトを大抜擢する可能性があるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

抜擢候補と目されるのは、現在21歳のジャクソン・フェリス投手。2024年1月にトレードでドジャースに移籍したが、加入後はA＋、2Aが主戦場となっており、3Aへの昇格もまだ未経験という先発左腕だ。

同メディアは「ファンサイデッドのザカリー・ロットマン記者は、ポストシーズンへ向けフェリスを昇格させるだろうと予想した」としつつ、「ドジャースは健康な時はどのチームにも劣らないほど投手陣が充実している。しかし、彼らの問題は故障者リスト（IL）に12人の投手が登録されていることで、そのうち7人はリリーフだ。先発陣は今年も健在だが、ブルペンは完全に混乱状態だ。フェリスがその状況を改善してくれるだろう」というロットマン記者の見解を紹介。

続けて、「どれほど現実的かは不明だが、思い切ってオファーを検討すべきだろう。フェリスはチーム屈指のプロスペクトであり、今季は22登板（20先発）で防御率3.94、奪三振率9.8と好成績を残している。彼をブルペンに投入し活躍を見守ることが、終盤にインパクトのあるリリーフを獲得する最良のチャンスになるかもしれない」と記している。

