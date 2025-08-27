元CHAIのMANA、KANAプロデュースユニットKOMAGOME、新たなジャンルで再始動

2025年7月末に解散した、つぼみ大革命の元メンバーYUUKA、CHIHIROによる新ユニット「KOMAGOME（コマゴメ）」が、新曲「WE CANT DOLL」の配信を開始した。

KOMAGOMEは、新たなジャンルへの挑戦として、これまでのアイドル活動とは一線を画した音楽性で再始動。第一弾となる作品は、世界中で活躍していた元ガールズバンドCAHIのフロントマンを務めた双子MANAとKANAがプロデュースを手がける。CHAI解散後初のプロデュースとなる今回のタッグは、YUUKAとCHIHIROが元々好きなアーティストであったことから実現。「ぜひ新たな”KAWAII”を目指してプロデュースしてほしい」というメンバーからの熱い願いに、MANAとKANAが快諾。この異色のコラボレーションが生まれた。

同楽曲は、「元アイドルで何が悪い？」という問いかけから始まり、流行やテンポ に気にせずに歌い続けたい、自分たちの表現を追求し続けたいという強いメッセージが込められている。自分たちの感性を信じ、「聴かなきゃ危機」とまで言い切るほどの自信に満ちたKOMAGOME独自のアンダーグラウンドポップが誕生。パンクロック、ファンク、ポップなどを融合させたCHAIらしさを感じる独自のサウンドとなっている。

■コメント

年齢とか性別とか、時代とかテンポとか、アイドルだったこととかそうゆうもん、気にせず経験してきたぜ〜んぶ武器にして、今を歌う

それがアングラポップ

CHAI解散後、初のプロデュースアーティストKOMAGOME

聴いてみてな♡

MANAKANA（ex.CHAI）

＜リリース情報＞

KOMAGOME

「WE CANT DOLL」

配信中

https//lnk.to/komagome_wcd

公式サイト https://www.komagomefc.com