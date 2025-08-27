頼れる男が帰ってきた！ドジャースのキケ・ヘルナンデス、犠飛で復帰後初…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのキケ・ヘルナンデス選手は26日（日本時間27日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦に「8番・三塁」で先発出場。復帰後初打点となる犠飛を放ち、勝ち越しに成功した。



4回1死一、三塁の好機で迎えた第2打席、レッズ先発・ニック・マルティネス投手の6球目の直球を捉え、左犠飛を記録した。







2回の第1打席は二塁内野安打、6回の第3打席は右前安打と、チームに貢献する活躍を見せている。



サンティエゴ・パドレスとの優勝争いが続く中、経験豊富な34歳の働きに期待がかかる。



試合は初回に1点を先制されたが、すぐに同点に追い付き、4回の犠飛で勝ち越し。さらに6回にはウィル・スミス選手のソロホームランなどで4点を追加し、ドジャースが6-1とリードしている。









【動画】キケ・ヘルナンデス、勝ち越しとなる犠牲フライがこちら！

