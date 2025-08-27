ロッテは27日、29日12時00分からマリーンズオンラインストア限定で吉川悠斗投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始することになったと発表した。

吉川は8月21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発登板し、初勝利を記録。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計24商品がラインナップされており、フェイスタオルを始め9商品はメインビジュアルと直筆メッセージ、2種類のデザインで展開されている。

販売はマリーンズオンラインストアにて8月29日（金）12時00分より9月7日（日）23時59分まで受注。その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 吉川悠斗投手 コメント

「僕のプロ初勝利を記念したグッズが販売されることになりました！育成から支配下に上がって、こうしてプロ初勝利を挙げることができたのは、皆さんの声援があったからだと思います。これからもチームのためにどんどん勝てるように頑張ります」

▼ 吉川悠斗投手 プロ初勝利記念グッズ 商品一覧

・直筆サイン入りフォトファイル：17,000円（99セット限定、証明書付き）

・直筆サイン入りボール（29個限定、証明書付き）：50,000円

・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ、カラー:ブラック/ホワイト サイズ：S、M、L、XL）：3,800円

・フェイスタオル：2,000円（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）

・ピクチャーボール：3,800円

・アクリルスタンド：2,300円

・トートバッグ：3,800円 ※全て税込み