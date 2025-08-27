現在から未来を照射して見せたアルピーヌの車づくりとは｜創業70周年の夏、地元ディエップにて

フランス北部ノルマンディ地方の港町ディエップ。エンスージャスト界隈には言わずと知れたアルピーヌの本拠地だが、アルピーヌが創業70周年を迎えた今夏は、これまでになく熱っぽい雰囲気が漂っていた。というのも、アルピーヌ・ブランドの未来を切り開く新世代BEV「A390」の市販バージョンが、ここディエップでワールドプレミア発表されたのだ。数年前から示してきた「ドリーム・ガレージ・コンセプト」の2台目としてBEVのホットハッチたるA290に続くBEVだが、開発コンセプトは「5シーターのA110」だったという。

【画像】アルピーヌの創業70周年で盛り上がる、本拠地のフランス・ディエップ（写真14点）

アルピーヌはA390を単なるSUVクロスオーバーではなく、あえて「スポーツ・ファストバック・クーペ」と定義する。発表会の場で当時、まだルノー・グループCEOの立場にあったルカ・デ・メオは、「スピリットはテクノロジーに優る」と力強く説きながら、着任早々に訪れた5年前は、ディエップ工場の事業を維持する車両開発プロジェクトはなく、F1チームはコスト面でも持て余されているような状況だったと、述懐した。今にして思えば、道筋をつけられたという感覚だったのかもしれない。プラダで知られるケリング・グループへ発っていったとはいえ、カーガイとして知られる彼としてはアルピーヌに足跡を刻み、貢献ができたことに一定の満足を見い出していただろう。そもそもアルピーヌの復活計画に2010年代前半、ゴーサインを出したのはステランティス・グループの前CEOにして旧PSA会長、前職はルノー・グループの副社長だったカルロス・タヴァレスだが、彼も復活の道筋をつけたところでルノーを辞したものの、今もアルピーヌの関係者から評判は悪くない。いわばアルピーヌは直近の歴史においても、歴代のルノー経営メンバーが個人的な情熱と敬意をもって接する対象だったのだ。

だからこそA110は、アルピーヌとして20数年の市販車にも関わらず、軽快だが奥行きの深いハンドリングやドライビングフィールで評論家や乗り手を魅了し、賞賛を集め続けている。その動的質感をいかに電動車で受け継いで実現するか、そこにアルピーヌ・ブランドの連続性が問われる。

A390の大きな特徴は、前輪に1基、後輪左右に1基ずつ、計3基のモーターを備える独自のAWDシステムだ。後輪の左右を独立制御するアクティブ・トルク・ベクタリングは、コーナーを旋回中に外側車輪へ積極的に駆動力を配分することで、2.2トン近い車重を意識させない軽快さを実現しているという。パワートレインのワークショップを担当したエンジニア諸氏の言葉を借りれば、実際にドライバーの誰もが「1800kg程度に感じられる」のだという。

サスペンションは前後ダブルウィッシュボーン式で、ミシュランと共同開発されて「A39」のコードが与えられた専用タイヤは、21インチでもっともスポーティなパイロットスポーツ4Sを筆頭に、20インチのパイロットスポーツEVおよびクロスクライメート3と、求めるパフォーマンスに応じて3種類ものコンフィギュレーションをきめ細かに用意している。

パワートレインについては、89kWhのNMCバッテリーを搭載し、最上位グレードの「GTS」では476ps・808Nmを発揮し、0-100km/h加速は3.9秒、航続距離は最大555kmを実現しているという。急速充電は190kW対応で、V2L対応の双方向給電機能も備えるなど、BEVとしての実用的拡張性も抜かりない。

またインテリアはブルーとホワイトのコントラストで彩られ、正面の12.3インチのメーターパネルに加え、12インチの縦型タッチスクリーンがシームレスにチルトするようにドライバーを囲むなど、BEVでありながらドライバーズカーであることを演出している。5名定員に加えてラゲッジ容量は532ℓを確保するなど、多用性も申し分ない。しかも13個のスピーカーをもつドゥヴィアレによるオーディオシステムには、モーター音を独自のアルゴリズムによって処理して走行サウンドへと昇華させるアルピーヌ・ドライブ・サウンドをも備える。フェイクのエンジン音を鳴らして満足するのではなく、BEVにおけるドライビングプレジャーを真摯に追及する姿勢を鮮明にしているのだ。

フランス本国では年末からデリバリー開始で、GTSが7万6000ユーロ～。すでにディエップ工場で生産が始まっている。

つまりA390の量産開始は、同時に現行A110の終幕をも意味する。来年夏、欧州で施行される歩行者保護規制を前に、工場の生産ラインは徐々にA390主体へとシフトしている。取材時の時点で、A110の生産台数は一日あたり11台のペースで、ラインに70周年イベントで披露された「A110 R70」が多々流れているのは、象徴的な光景だった。

A110 R70はブルー、ホワイト、レッドのトリコロール外装に彩られ、1955年のA106をオマージュするデザインとなっている。一方でボンネットやルーフ、リアフードといったR独自のカーボンパネルにも塗装を施しつつも、カーボン繊維の目地を透かす仕上げは、伝統と現代の技巧を巧みに融合している。ボディパネルのみならず、デュケーヌ社製のカーボンホイールやサベルトのバケットシートにも、ボディ同色のあしらいが入れられる点も、70周年記念モデルならではの特別仕立てだ。世界限定770台のうち、日本市場への割り当ては14台。価格は1850万円～となるが、記念碑的な価値を秘めた1台だ。

しかしA110の物語はまだまだ終わらない。コンフォートとパフォーマンスに重きをおいたツアラー仕様といえる「A110 GTS」も新登場した。これは従来から存在したA110 S、つまりスポール・シャシーに、Sのエアロキットのみならず、Rエアロキットをも組み合わせられるようにした新しいシャシー・セッティング。当然、高速域でのスタビリティが高まる方向だが、足まわりはSのままだ。それでいてGTにのみ用意されてきたリクライニング＆ヒーター付きの快適なバケットシートを、新しい山型のステッチパターンのあしらいで組み合わせた。もちろんフォーカル製のプレミアムオーディオ・システムも標準装備となる。いわばツーリングとスポーツを究めた上質装備仕様で、価格は1200万円～。GTS専用のマットカラーとして新色4色が登場するなど、A110はまだまだその世界を拡げ続ける。

しかし、いよいよA110の最後を飾るであろう役割は、「A110 Rウルティム」に任されている。これはGT4仕様のロードゴーイング版というコンセプトで、エンジンもトランスミッションもサブフレームも専用開発された代物だ。クランクシャフトから見直されたエンジンは420Nmの最大トルクに、オクタン価102のガソリン使用時という条件付きながら345㎰を発揮するという。じつにリッター換算で190㎰にも達するパワーユニットだ。ダブルクラッチ式トランスミッションは通常のA110と同じながら、より大トルク容量に対応するためメガーヌR.S.譲りで大型化された6速仕様を最適化し、サブフレームマウントごと見直されている。

このパワートレインに見合った冷却キャパシティとするため、ワンメイク仕様やGT4などレース仕様車と同様、フロントのラジエーターの排気熱はボンネットから上抜きとなった。空力パッケージは完全な超高速仕様で、リアウイングは2段階かつ調整可能となり、リアフェンダー後端にはA210のようなスカート状のカナードも追加されている。A110 R比で+160㎏ものダウンフォースを発生させるという。足まわりには伸縮それぞれを独立調整できるオーリンズ製サスペンション、APレーシング製ブレーキなどを採用。ホイールは前後それぞれ18インチ、19インチの異径仕様だ。

このRウルティムは、全世界110台限定で価格も4200万円～という超級だが、そのうち15台はブルーを手拭き塗装でグラデーションで施した「ラ・ブルー」という特別仕様。こちらは5200万円～とアナウンスされている。アルピーヌのブルーとは決してひとつの固定されたブルーではなく、多様なニュアンスを孕みながらひとつのパッションに向かっている。その異なるニュアンスを1台に表現する手法は、熟練工による少量生産を得意としてきたディエップ工場だからこそ可能なわけで、まさにA110の最終進化形にふさわしい圧倒的な存在感を誇る。

かくして70周年のディエップは、未来を託されたA390と、今を代表するA110記念モデル群が共演する場となった。アルピーヌの歩みは単なるモデル交代ではなく、伝統を未来へと反映させていく挑戦といえる。A390が描く電動化時代のスポーツカー像と、A110が残した遺産、その双方からアルピーヌの次なる70年が始まろうとしているのだ。

文・写真：南陽一浩 Words and Photography : Kazuhiro NANYO