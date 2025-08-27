TBSの南波雅俊アナウンサーが23日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催されたTBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「ラヴィット! ロック2025」(LOVE IT! ROCK 2025)に出演し、B'zの楽曲を披露した。

今年で3回目となる「ラヴィット! ロック」は、“ラヴィット！ファミリー”が全力で作り上げる音楽祭。配信チケットも8月23日までに5万5000枚を売上げ、会場の約1.1万人と合わせて6万6000人が、熱いパフォーマンスを見届けた。

B'zの大ファンで、『ラヴィット!』でもたびたびB'zを歌っている南波アナは、3年連続でB'zをパフォーマンス。今年は生バンドの演奏に合わせ、「さまよえる蒼い弾丸」「イチブトゼンブ」「ultra soul」の3曲を熱唱した。

また、“凄腕のギタリスト”にオファーしたと言い、チャンス大城もサプライズ登場。2人で稲葉浩志と松本孝弘のようなパフォーマンスを見せ、南波アナは「最高に気持ちよくて思い残すことはありません」と大満足の様子だった。

イベント終了後、おいでやす小田、山添寛(相席スタート)とともに取材に応じた南波アナ。「今年は超一流のアーティストの方とお仕事されているバンドの皆さんと一緒にやらせていただけて感無量というか、めちゃくちゃ気持ちよかったなというステージでした」と振り返り、「本当にお客さんのおかげであり、B'zの楽曲が素晴らしいからこそ盛り上がったんだなと感じましたし、最高のギターを弾いてくださった大城さんに大感謝です」と語った。

本番に向けて猛特訓したそうで、「18日連続で歌ったりカラオケに行ったりして仕上げて、稲葉さんがやっているパワーブリーズで呼吸筋を鍛えたり、リップロールも毎日練習して」と明かすと、小田は「1人でライブやれや。そんな夢中になれるなら」とツッコんだ。

『ラヴィット!』での野望を聞かれると、南波アナは「『ラヴィット!』はいろんな中継をやっているのでいつか海外でB'zを歌いたい」と答え、「ラヴィット! ロック」に関しては「B'zとか稲葉さんと一緒のステージに立ったことのあるギタリストの方と一緒にやれたらうれしいです」と希望。さらに、「『ALONE』とかバラードを歌いたい。ピアノを弾きながら。(ピアノは)まったく弾けないです。練習して」と話していた。

