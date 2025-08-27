大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は26日（日本時間27日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたシンシナティ・レッズ戦に「1番・DH」で先発出場。試合では、古巣・北海道日本ハムファイターズに縁のある投手との対決が実現した。



入れ違いの入団でチームメイトとしてプレーした経験こそないが、日本ハムに在籍したレッズ先発・ニック・マルティネス投手と対戦。



カウント1-2と追い込まれ、最後はカーブに空振り三振を喫した。







3回の第2打席は四球、5回の第3打席は左飛に倒れ、ここまで安打は出ていない。

nbsp;

試合はレッズが初回に1点を先制したが、ドジャースがすぐに追い付き、4回には8番・キケ・ヘルナンデス選手の左犠飛で勝ち越し、5回を終わって2-1とリードしている。









【動画】大谷翔平、日本ハムに縁のある投手の対戦がこちら！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報] 元日本ハムファイターズ同士の対決



▶︎月~金ドジャース戦全試合含む

公式戦485試合を生中継!



⚾️平日は毎日アベマでMLB

▶︎ 試合ハイライトを無料配信中!!



🇺🇸MLB2025

🆚ドジャース × レッズ

📺アベマで生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】