フリーアナウンサーの青木源太がMCを務めるカンテレ制作の情報番組『旬感LIVE とれたてっ!』(カンテレ 毎週月～金曜13:50～)が、9月29日からフジテレビ(同14:48～)でも放送されることが27日、発表された。

青木源太

23年10月2日にスタートし、10月に2周年を迎える同番組。東京で育った青木が、関西で関係を築いた個性豊かなレギュラー陣とともに、関東地区での放送に挑む。

青木は「率直にうれしいですね。共演者の皆さん、スタッフの皆さんと力を合わせて日々番組作りをしていて、とても良い雰囲気の中、僕自身充実した日々を過ごしています。より多くの皆さんにこの番組を見ていただけることは、大きなやりがいにつながります!」と笑顔。

番組には、ハイヒール・リンゴ、吉田敬(ブラックマヨネーズ)、黒田有(メッセンジャー)、小籔千豊、橋下徹など、個性豊かなレギュラー陣が日替わりで出演しているが、「皆さん、いつも本音で語ってくださるので、そこをしっかりと引き出していきたいですね。関西らしく例えるなら、レギュラー陣の皆さんは“味の濃いソース”だと思っています。関東地区で放送するにあたり、皆さんの味付けを変えることはしない、ただ、関東地区の皆さんが召し上がりやすいように切り分けてお届けすることがMCとしての役割かなと思っています」と、意気込みを見せる。

そして今後について、「『旬感LIVE とれたてっ!』が始まってから2年弱、少しずつ番組を知ってもらえるようになってきた実感があるので、これからも一歩ずつ地道にやっていきたいです。皆さんに、この番組を選んでもらえるよう、チャンネルを合わせてもらえるよう、より一層努力します!」と意欲を述べた。

『旬感LIVE とれたてっ!』放送局(27日現在)

2時間放送局：カンテレ、テレビ静岡(月～木)、東海テレビ、テレビ新広島、高知さんさんテレビ(金)、テレビ西日本、サガテレビ、テレビ熊本、テレビ宮崎(木、金)

1時間放送局(13:50 ～14:45)：福島テレビ、富山テレビ、福井テレビ、テレビ静岡(金)、TSKさんいん中央テレビ、岡山放送、テレビ愛媛、高知さんさんテレビ(月～木)、テレビ宮崎(月～水)、沖縄テレビ(金)

【編集部MEMO】

同時間帯では日本テレビ系で読売テレビ制作の『情報ライブ ミヤネ屋』、TBS系でCBC制作の『ゴゴスマ～GOGO! Smile!～』が放送されている。フジテレビで平日15時台にレギュラーの情報番組が放送されるのは、2020年9月に終了した『直撃LIVE グッディ!』以来、5年ぶり。

