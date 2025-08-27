CORTIS、100%自主制作の「What You Want」MV公開

CORTISが、1st EPのタイトル曲「What You Want」のミュージックビデオ（Original Ver.）を公開した。

同作は専門家のサポートを一切受けず、メンバー自身が100%自由に企画・撮影・編集を行い、特別さを加えた作品。メンバーたちは楽曲のメッセージである「欲しいものは必ず手に入れる」という「夢」を多義的な意味の「夢」と解釈し、映像のキーワードにした。ベッドや路上で横たわったり、目が覚ますたびに場所が変わり、新しい物語が展開される構成。口の中にカメラが入るような演出やスピーディーで荒々しい場面転換、メンバーたちのオーバーリアクションが加わり、予測不能な楽しさを与えてくれる。

今回の自主制作映像は20日に公開された「What You Want」Official MVの原型にもなっており、CORTISは単にアイデアを提供するだけでなく、専門監督陣と共に映像を仕上げ、「共同演出」としても名を連ねている。

CORTISは、所属事務所BIGHIT MUSICを通じて「幼い頃からスマートフォンで映像を見たり撮るのが日常だったので『僕たちが作った音楽に映像をつけてみたらどうだろう?』という考えが自然に浮かんだ。タイトル曲のほかにも、The 1st EPに収録されたすべての楽曲の自主制作MVを作った。これらもいつかファンの皆さんにお見せしたい」と制作のきっかけを語っている。

なお、CORTISは27日午後9時、公式YouTubeチャンネルにてタイトル曲「What You Want」Official MVのコメンタリー映像を公開する。

OFFICIAL JAPAN X （旧 Twitter） https://x.com/cortis_jp