19歳の新星・Rol3ert、新曲「say my name」MVプレミア公開

19歳の新星・Rol3ertが、切ない死生観を描く、初のオルタナティブ・バラード「say my name」をリリースした。

今作「say my name」は、本人が”自信作”と語るミドル＆メロウなオルタナティブ・ロック。歌詞のテーマは、死後の視点、象徴的な愛、そして名前の残存。喪失の痛みと、それでも存在を刻み続けたいという願いが、泣きのギターリフ、包み込むようなシンセ、そして深く響くベースに託されている。また、「say my name」では、Yuto Uchino（The fin.）を共同プロデューサーに迎え、Rol3ertが創ったデモの持つ繊細さを損なわず、壮大なスケール感を引き出すことに成功。初めて生ドラム録音を導入し、BROTHER SUN SISTER MOONの Yusuke Okada が演奏を担当している。

ジャケットアートワークとリンクしたミュージックビデオでは、「白」のRol3ertが彷徨う海辺と、「黒」のRol3ertがもがく地下室という二つの世界が交錯。死後と現世、記憶と存在が対比される映像は、楽曲のテーマを視覚的に美しく描き出している。Music Videoは8月27日22時に公開。それに先立って21時30分より、Rol3ertのinstagramにて8カ月ぶりのインスタライブも予定している。

来年2月27日（金）には渋谷WWW Xでワンマンライブ”katachi”の開催も決定。7月の初ワンマンはピアノ弾き語りだったが、今回はバンドセットでのステージを予定しているという。チケット発売は8月30日（土）の正午から。

■Yuto Uchino（The.fin）コメント

この楽曲のプロデュースは、デモを聴いた瞬間に頭の中で鳴りはじめた音のイメージを膨らませることから始まりました。Rol3ertと実際に会い、彼の持つ空気感や人柄に触れるうちに、そのすべてが音へと変わっていく感覚がありました。

彼がデモに込めていた大切なエッセンスを守りながら、楽曲が本来秘めているスケール感と情景を最大限に引き出すことに全力を注ぎました。

ボーカルやドラムのレコーディングでは、彼が心から楽しんでいる姿に触れ、「音楽っていいな」と感じる自分がいて、まるでバンドを始めた頃のあのピュアな気持ちに戻るような、かけがえのない時間になりました。

日本から世界へと羽ばたいていく、その瞬間に立ち会えることが本当に嬉しく、彼のこれからの道のりに心からワクワクしています。

＜リリース情報＞

Rol3ert

「say my name」

2025年8月27日リリース

https://friendship.lnk.to/saymyname_Rol3ert

＜ライブ情報＞

Rol3ert Live ”katachi”

2026年2月27日（金）渋谷 WWW X

OPEN / START：18:30/ 19:30

チケット：￥4,000（税込） ＊ドリンク代600円別途必要

＊4歳以上有料

お問い合わせ：ライブエグザム https://www.liveexsam.co.jp/contact

一般発売日: 2025年8月30日（土） 12:00-

Rol3ert Live ”katachi” 特設サイト：https://rol3ert.com/popup

Official Site : https://rol3ert.com