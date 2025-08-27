「今シーズン初めて4失点以上」菊池雄星が今季ワースト6失点！？　米記者…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手は、26日（日本時間27日）に行われたテキサス・レンジャーズ戦に先発し、4回投げて4安打6失点3四球3奪三振の低調な成績を残した。自責点が多かったと、米紙『オレンジカウンティ・レジスター』のジェフ・フレッシャー記者などが報じている。

菊池は初回から一死1、2塁のピンチを招くと、タイムリーツーベースヒットや犠牲フライなどで3点を失った。さらに、2回にはマイケル・ヘルマン外野手にツーランホームランを打たれてしまう。3回こそ三者凡退に抑えたが、4回にはカイル・ヒガシオカ捕手にソロホームランを許した。5回以降はリリーフ陣の粘りもあったが、最終的にエンゼルスは3-7の敗戦を喫している。

この結果を踏まえ、フレッシャー記者は「今季、菊池が4失点以上を喫するのはこれが初めてだ。2回までに5点を奪われ、アウトはわずか3つしか取れていない」と語った。また、米メディア『ジ・アスレチック』のサム・ブラム記者は「パトリック・コービンは8回無失点の好投。対照的に、菊池はそうはいかなかった。これでエンゼルスの戦績は62勝70敗となった」と述べている。

