個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 何社くらいの証券会社と取引きされていますか？

「桐谷さんはいくつ証券口座をお持ちでしょうか。また、おすすめのツールはありますか？」（匿名希望さん）

◆A. 「私は5社で口座を持っています」（桐谷さん）

昔からの付き合いもあって、複数の証券会社で株を買っています。ネット証券の口座管理料は大体無料ですので、いくつか口座を持っておいてもよいのではないでしょうか。

どの証券会社のツールが一番良いかは一概にいえませんね……。やはり、証券会社ごとに少しずつ違ったりもするので。口座を開設して、一度使ってみるといいと思います。各社の提供する情報やツールを利用して、いろんな情報を収集することで、有益な情報が得られることもあります。

ただし、複数の証券会社を利用する際の注意点として、同じ株を他の証券会社で重複して購入しないように気をつける必要があります。私も、時々「これは良い優待株だな」と思って買った株が、実は別の証券会社ですでに保有していたということがあります。

優待株の場合、100株持っていても200株持っていても、同じ優待しか受けられないことが多いです。配当は、株数に応じて増えるのですが……。ですので、情報収集は複数の証券会社から行い、売買自体は1つの証券会社に絞るのが賢明かもしれませんね。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

文＝All About 編集部