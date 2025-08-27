「期待を打ち砕くものだ」佐々木朗希、今季復帰に暗雲？　悲観的な見方も…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、早ければ9月上旬には戦列に戻ってくると予想されていた。しかし、マイナー登板で球速低下が見られ、調子は万全だとは言えない。それ故に今季復帰へ向けて悲観的な見方が広がっている。米メディア『モーターサイクルスポーツ』が報じた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群のため離脱しているが、最近は投球できる状態まで回復している。14日（日本時間15日）には傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員としてアルバカーキ・アイソトープス戦に先発したが、41球を投げて6安打3失点の成績を残し、予定されていた3回ではなく2回途中に降板した。速球も平均93.6マイル（約150.6キロ）にとどまっている。

このままの状態が続けば、佐々木のメジャー復帰は遠のくかもしれない。同メディアはタイトルに「ドジャースファン落胆の一報。佐々木の今季復帰は実現しないと識者は考えている」とつけ、「インサイダーのネルソン・エスピナル氏によれば、佐々木の今季復帰は見送られるという。彼の最新情報は、期待を打ち砕くものだ。その理由は明らかにされていないが、間違いなく影響はあるだろう。シーズン残りを佐々木抜きで戦わねばならないかもしれない」と伝えている。

