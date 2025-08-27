アメリカサッカー連盟（USSF）は26日、9月の活動に臨むアメリカ代表メンバーを発表した。

8月31日から活動をし始めるアメリカ代表は9月6日に韓国代表と対戦後、同9日には日本代表との対戦を予定している。両試合に向けてアメリカ代表はメンバー22名を発表。なお、1名は後から追加されることも明らかになっている。

メンバーにはセルジーニョ・デスト（PSV／オランダ）やティモシー・ウェア（マルセイユ／フランス）らが復帰したほか、疲労のためCONCACAFゴールドカップを欠場したことで物議を醸していたクリスティアン・プリシッチ（ミラン／イタリア）も今年3月以来、約半年ぶりに招集入りを果たしている。

発表されたアメリカ代表メンバーは以下の通り。

▼GK

ロマン・セレンターノ（シンシナティ）

マット・フリース（ニューヨーク・シティ）

ジョナサン・クリンスマン（チェゼーナ／イタリア）

▼DF

マックス・アーフステン（コロンバス・クルー）

ノアカイ・バンクス（アウクスブルク／ドイツ）

トリスタン・ブラックモン（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）

セルジーニョ・デスト（PSV／オランダ）

アレックス・フリーマン（オーランド・シティ）

ネイサン・ハリエル（フィラデルフィア・ユニオン）

ティム・リーム（シャーロット）

クリス・リチャーズ（クリスタル・パレス／イングランド）

▼MF

タイラー・アダムス（ボーンマス／イングランド）

セバスチャン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）

ルカ・デ・ラ・トレ（サンディエゴ）

ディエゴ・ルナ（レアル・ソルトレイク）

ジャック・マクグリン（ヒューストン・ダイナモ）

ショーン・ザヴァツキ（コロンバス・クルー）

▼FW

ダミオン・ダウンズ（サウサンプトン／イングランド）

クリスティアン・プリシッチ（ミラン／イタリア）

ジョシュ・サージェント（ノリッジ／イングランド）

ティモシー・ウェア（マルセイユ／フランス）

アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ／メキシコ）