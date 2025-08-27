風間トオル いつまでも変わらぬ「美の秘訣」は？「周りからは“変な人”って思われているかもしれないです（笑）」

女優の本仮屋ユイカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「三菱地所レジデンスSparkle Life」（毎週土曜18:30～18:55）。8月9日（土）、16日（土）の放送ゲストは、俳優の風間トオルさん。いつものスタジオを飛び出して、三菱地所レジデンスが手がける「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」のモデルルームからお届けしました。

8月16日（土）の放送では、美の秘訣などについて語っていただきました。

1962年生まれ、神奈川県出身の風間さん。ファッション誌「メンズノンノ」（集英社）でモデルとして活躍。1989年には、ドラマ「ハートに火をつけて！」（フジテレビ系）で俳優デビュー。その後、数々のドラマ、映画、舞台で活躍し、多くのヒット作品に出演しています。

今回の放送は「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」のモデルルームに風間トオルさんをお迎えしてお届けしました。

JR武蔵小杉駅から徒歩3分（サウス）※徒歩4分（ノース）の好立地にそびえ立つ、地上50階建て、総戸数1,438戸を誇る免震タワーレジデンス「ザ・パークハウス 武蔵小杉タワーズ」。世界的に有名な建築家・隈研吾氏が外観デザインを監修したことでも注目を集めるタワーマンションです。デザインコンセプトは「大地から生える2本の大樹」。敷地内には人工の川が流れ、豊かな緑が広がっています。

◆ランニングと並行してセリフの練習

本仮屋：いつまでも素敵な見た目ですけども、美しさの秘訣はありますか？

風間：俺ね、サプリメントは飲まないんですよ。自然のものから栄養はとりたいので、食事にこだわっています。

本仮屋：それに加えて適度な運動もされていますか？

風間：そうだね。若い頃は見た目を重視して運動をしていたんですけど、年齢的に無理をすると腰とか膝とかにくるので、今はキープする感じですね。この前も刑事役をやったんですけど、追いかけるじゃないですか（笑）。走れるように準備をしていますね。

本仮屋：では、役によっては走り込みもされる？

風間：はい。週に4回ぐらいは走ってますよ。1日1時間、スポーツクラブで。

本仮屋：ストイックですね！

風間：今って（ランニングマシンで）テレビも見られるんですけど、音を消してセリフを覚えています。

本仮屋：なるほど！ 心拍数を上げながら自分のお仕事もされているわけですね。

風間：目ではテレビを見ているんですけど、何気なく覚えているので意外とセリフって出てくるんですね。だけど、口をパクパクさせて走っているから、周りからは“変な人”って思われているかもしれないです（笑）。

本仮屋：素晴らしい鍛錬だと思います。心から尊敬します。

