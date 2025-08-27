大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、後半戦に入ってから今一つ波に乗れない状況が続いている。そんな中、正捕手のウィル・スミス捕手は攻守でチームを牽引しているが、打撃については不安要素が出てきているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「スミスはキャリア最高のシーズンの真っただ中で、オールスターゲームの先発メンバーの一人にも選ばれたが、8月はいつになく苦戦している。月曜日の試合を含め、17試合（16試合先発）で打率.158、出塁率.304、長打率.228、1本塁打、8打点という成績にとどまっている」と指摘。

続けて、「デーブ・ロバーツ監督は、スミスが首位打者のタイトルを獲得できるよう全力を尽くしており、彼の仕事量は増加している。しかし、本人はプレー時間の増加が影響を与えたとは考えておらず、メカニクスな問題によるものだと考えている」としつつ、「問題が少しずつ出てきている。それを改善しようとしているんだ。野球だからいい時も悪い時もある。そういう時期が来るのは当然のことだ。でも心配はしていない。これまでやってきたことを続け、道を切り開いていくだけだ」というスミスのコメントを伝えている。

スミスは日本時間26日試合前時点で、ナショナルリーグ4位となる打率.297を記録している。1位は同僚であるフレディ・フリーマン内野手の.302だが、調子を戻して首位打者争いに食らいついていくことはできるだろうか。

