リーズを率いるダニエル・ファルケ監督が、負傷した日本代表MF田中碧はしばらく戦列を離れることを明かした。26日、イギリスメディア『アスレティック』や同『Hayters TV』などが伝えている。

田中は23日に行われたプレミアリーグ第2節のアーセナル戦（●0－5）に先発出場し、58分までプレーしたものの、試合中に負傷していた模様で、試合後にファルケ監督は「前半にタックルをした後に、（ひざの）内側側副じん帯に問題を抱えていた」ことを明かしていた。

状態に注目が集まっているなか、田中は26日に行われたカラバオ・カップ2回戦のシェフィールド・ウェンズデイ戦（1－1／PK戦で敗退）を欠場。同試合後に田中の様子について聞かれたファルケ監督は「MCL（内側側副じん帯）の負傷で数週間は離脱するだろう」と語りながら、次のように続けた。

「現時点で復帰の時期を正確に伝えることは難しいけど、間違いなくインターナショナルブレイク前に復帰することはできないだろう。イーサン・アンパドゥの負傷と似ている」

このため、9月の活動でアメリカ遠征に臨む日本代表は、同6日（土）にメキシコ代表と、同9日（火）にアメリカ代表との対戦を予定しているが、田中はこの活動を欠場することになりそうだ。

【ハイライト動画】アーセナルvsリーズ