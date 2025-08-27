2025年8月の新作5品まとめ(8月27日発売予定)

本記事ではミニストップで8月27日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、旬のブルーベリーの爽やかさを楽しめるパンや濃厚な台湾蜜いものスイーツ、夏にうれしいピリ辛麺まで、季節を感じながら楽しめる新商品が多数登場しています。

ミニストップ2025年8月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「辛旨台湾まぜそば」(572.40円)

価格 : 572.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

魚介の旨みとニンニク、香辛料がきいた味わいが特徴の「辛旨台湾まぜそば」(572.40円)は、肉味噌ともやし赤ラー油和え、にら、刻みのり、卵黄風ソース、長ねぎをトッピングしています。

「台湾蜜いもモンブラン」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

台湾蜜いものスイートポテトとモンブランクリーム、北海道産の純生クリーム入りホイップを使用した「台湾蜜いもモンブラン」(354.24円)は、蜜いもの濃厚な味わいが楽しめます。

「クリームわらび餅～黒蜜入り～」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

クリームと沖縄県産の黒糖を使用した黒蜜をわらび餅で包み、きな粉をまぶした「クリームわらび餅～黒蜜入り～」(159.84円)は、黒蜜の豊かな味わいとコク、きな粉の香ばしい風味が楽しめます。

「ブルーベリーとレアチーズ風味のロールパン」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

夏にぴったりな爽やかで甘酸っぱい味わいの「ブルーベリーとレアチーズ風味のロールパン」(159.84円)は、ふんわりとしたロールパンに、ブルーベリージャムとレアチーズ風味のホイップをサンドしています。

「ブルーベリージャム&カスタードスティックパイ」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 全国 ※九州は8月28日〜

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

パイ生地にブルーベリージャムとカスタードクリームを絞り、スティック状に焼き上げた「ブルーベリージャム&カスタードスティックパイ」(149.04円)は、ブルーベリーの甘酸っぱい味わいが楽しめます。

まとめ

8月27日発売の新商品は、旬のブルーベリーの風味を楽しめる「パイ」や「ロールパン」、クリームと黒蜜の「和スイーツ」、台湾テイストの「モンブラン」に加え、「辛旨まぜそば」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用